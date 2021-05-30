西瓜營養｜紅黃肉益處不同！黃肉熱量較低、富含瓜胺酸助血管放鬆

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-30 15:02

今年乾旱缺水，西瓜意外盛產，更加鮮甜清脆。正值西瓜盛產季節，炎炎夏日來片西瓜，消暑又解渴，其實多吃西瓜對防疫也有幫助。台灣營養師高敏敏指出，吃紅肉西瓜可對抗病菌、保護黏膜健康，吃黃肉西瓜有助放鬆心身、穩定情緒。

吃西瓜增強免疫

居家防疫期間，多吃蔬果可以增強免疫力。高敏敏建議，「疫起用營養，免疫強起來」，她舉例，目前盛產的西瓜，就是不錯的選擇，紅肉西瓜富含維他命A、β-胡蘿蔔素，建議想要保護黏膜健康、對抗病菌，可以多吃紅肉西瓜。

黃肉西瓜則有豐富的瓜胺酸，對於因為新冠疫情感到心情、壓力大的人，最適合吃黃肉西瓜，可以幫助放鬆。

▼紅肉、黃肉西瓜營養（點擊下圖看清👇👇👇）

紅肉西瓜、黃肉西瓜 營養比一比

高敏敏強調，紅肉西瓜、黃肉西瓜都有各自的好處及功效。紅肉西瓜的維他命A、C相當豐富，可以幫助身體抗氧化、增強免疫力，且β-胡蘿蔔素含量也高，可以轉化成維他命A，對於維持視力、肌膚水潤，都有不錯的效果。

黃肉西瓜的熱量較紅肉西瓜稍低一些，富含的瓜胺酸可以幫助血管放鬆，以及紓緩疲勞、緊張情緒，在體內能夠轉換成精胺酸，對於提升男性活力特別有幫助。

西瓜甜份高 3族群注意

不過，高敏敏提醒，西瓜的果糖含量高，食用的份量很重要，一碗8分滿的西瓜為一份，一天最多只能2份，千萬不要過量攝取，以免造成血糖超標、脂肪囤積，反而不利健康。

高敏敏建議，一天2份水果中，可以吃一份西瓜，另一份選擇其他水果，均衡攝取各種植化素；如果是腸胃敏感者、血糖控制者、減肥者，更要注意份量控制。

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