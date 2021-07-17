香港最近的天氣每天都維持在30多度，稍為停留在室外地方便會汗流浹背，猛烈的太陽彷彿在提醒我們夏天來了！炎炎夏日，大家會聯想到什麼？是冰涼清甜的西瓜、還是陽光與海灘？日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》的主持人分享了一個關於夏天的心理測驗，從6樣東西中選出你認為最合適的「夏天代名詞」，結果能看出你的野心與欲望！



【問題】說到夏天你會聯想到甚麼東西？從以下6個選項選出最能代表夏天的東西。

【1】西瓜

【2】Beer Garden（啤酒園）

【3】向日葵

【4】海邊

【5】祭典

【6】冷麵

【1】西瓜

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你希望離開現時居住的地方，到世界各地不同地方發展事業或旅行。你不滿足於現狀，理想遠大，將來很大可能有一番成就。

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同場加映：心理測驗｜愛深夜食杯麵的人最不受歡迎？4款宵夜秒測你隱藏缺點

你有沒有試過因為沒有桃花運而感到困惑，或者覺得現時的感情狀況到達「瓶頸位」？那麼可能是你還未了解清楚自己的戀愛性格！最近日本女生資訊網站「Googirl」分享了一個心理測驗，只要從5款雪糕口味挑一款，便能知道戀愛中的你是怎麽樣的人，助你感情路上一臂之力！

【問題】面前有5款雪糕，你會選擇哪一種口味？

【A】草莓味

【B】雲尼拿味

【C】朱古力味

【D】薄荷朱古力味

【E】咖啡味

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