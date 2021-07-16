無印良品（MUJI）最抵優惠必數半年一度的MUJI WEEK，不過4月一輪過後便要等到年尾時份了。但大家不用失望！因為MUJI近日推出夏季「涼夏生活優惠」，即日起至8月15日，各式指定熱賣產品如防潑水帽、涼鞋、基底油、香氛油及多用途收納袋等有最多8折優惠，最平$7便能購入！



是次夏日減價有多款熱賣品減價發售！（MUJI）

一向集不少收納好物的無印良品，今次減價亦包括數款收納用品，當中這款雙層小物袋相對軟身，並設兩種大小，方便收納各種小物如化妝品、文具，小尺吋款式則可用作鎖匙包。

較大尺吋的可以集工作用工具如筆記本、文具及充電於一身。（MUJI）

收納用品以外，亦有多款男女服裝如棉質短袖T恤、適合戶外活動的撥水加工帽及涼鞋等減價發售。

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同場加映：MUJI 2021熱賣排名

台灣MUJI每年都會公布熱銷排行榜，最新2021上半年的人氣熱賣商品已經出爐，幾乎每樣都可以在香港買到！購入以上夏日減價產品以外，亦不妨參考下列的人氣產品！

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同場加映：香港7大名牌入貨Outlet

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相信以往大家去外地旅行時，尤其日本和歐洲，都會安排行程到Outlet大出血！雖然現時疫情關係只能留在香港，但大家亦不用失望，因為貴為購物天堂的香港還是有不少Outlet讓大家過購物癮！

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