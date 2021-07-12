撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-07-12 21:58

【5000元消費券／消費券／電子消費券／消費券短訊／抽查】政府5000元消費券計劃開始接受登記近一星期，相信不少登記市民已陸續收到短訊。不過別以為收到短訊便等於完成或成功登記！只因各種申請方式程序略有不同，加上近日有市民收到「抽查短訊」，被指需接受「在港居住」抽查。究竟何謂真正成功登記？成功登記又該收到多少個訊息？下文一一為大家解答清楚！

不論使用電子（有或沒有智方便）或書面登記，最後均會收到短訊通知作為成功登記的參考。但由於各種登記方式的程序略有不同，登記人士收到的短訊數量亦會有所不同。《開罐 Opener》為大家整合出4大類登記人士，成功申請消費券所需收到的短訊數量。

（資料圖片）

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收到各種短訊唔使怕！最緊要睇清短訊是否來自官方認可途徑！🔻🔻🔻點圖睇6大短訊電話號碼🔻🔻🔻

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同場加映：4大支付平台優惠懶人包

消費券4間指定電子支付工具營運商八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go 拍住賞，各營運商為「搶生意」爭相推出各種登記迎新優惠，分別送出額外增值額及指定商戶優惠！除了最多有「加碼」最多$5000，近日再有支付工具營運商出奇招，推出超奇特獎賞如麥當勞全年365個巨無霸餐及與近期娛樂紅人七仙羽（七師傅）的譚仔見面會獎賞。

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同場加映：睇10份月入過2萬政府工

公務事務局7月釋出的公務員及非公務員職位空缺中，一些學歷要求較低、無需特定科目要求的低門檻職位外當然夠筍，但除此之外，不少要求指定科目或技能職位亦值得留意！例如香港天文台正聘請社交媒體主任，月薪便達$42,545，可謂贏絕同行的「小編」們！另外亦有部分不需大學畢業的職位空缺，月薪亦能超過2萬！



繼低門檻職位空缺後，《開罐 Opener》再為大家從7月政府工招聘中整合出10份月薪2萬或以上、大學學士學位或以下、工作經驗三年或以下的職位空缺（包括公務員及非公務員）。好讓一眾職場新手、甚至是應屆畢業生能好好抓緊鐵飯碗！

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非公務員職位同樣有多個職位，當中包括天文台正招聘小編，月薪達4萬！點擊全文睇所有職位：天文台請小編月薪4.2萬 入職睇8大條件！睇10份月入過2萬政府工