在婚宴播放歌曲,揀啱歌當然好,可以營造氣氛。但若然只看歌名,以為是甜蜜情歌就於場內播放,便隨時中伏!相信誰也不想在場內聽到一句「但我想下嫁的共你不相似 你不是 從來也不是」,又或是「We both know I'm not what you need. 」吧……即睇以下12首超易中伏情歌,免得在婚禮上弄出尷尬場面!