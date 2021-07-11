撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-07-11 07:30

在婚宴播放歌曲，揀啱歌當然好，可以營造氣氛。但若然只看歌名，以為是甜蜜情歌就於場內播放，便隨時中伏！相信誰也不想在場內聽到一句「但我想下嫁的共你不相似 你不是 從來也不是」，又或是「We both know I'm not what you need. 」吧……即睇以下12首超易中伏情歌，免得在婚禮上弄出尷尬場面！

今次分別整理了廣東歌、華語歌、英文歌及韓文歌共12首看似甜蜜卻暗藏伏位的情歌，一不小心相愛隨時變了失戀、苦戀，開心就變了悲傷。

大家有睇過《童話》MV嗎？（YouTube截圖）

以曾經紅極一時，光良唱的《童話》，雖然當中一句「你要相信 相信我們會像童話故事裡 幸福和快樂是結局 一起寫我們的結局」看似大團圓結果，但歌曲中一句「我願變成童話裡 你愛的那個天使 張開雙手 變成翅膀守護你」，天使、守護感覺總像是快要過世的人說的話。加上MV中女主角最後因病過世，意頭上「唔太老黎」……

12首歌不適合在婚禮播放——光良《童話》

除了光良唱的《童話》，還有其他歌曲一樣要小心！👇👇👇🎵只睇歌名好易中伏！12首不適合在婚禮播放的歌曲🎵👇👇👇

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同場加映：疫情下婚禮畀人情8大注意位

以往大家去飲都會問「人情公價」是多少，但現在除了人情價目以外，相信大家都會有另一個疑問，就是如果婚禮由酒席改為觀禮，到底需不需要給人情？要給的話又該給多少？還有！酒席變外賣自取的話又該如何計算人情？

是次請來Taste Weddings婚禮策劃師Jessica，為大家解答這些「世紀難得一遇的難題」！好讓就算你朋友以任何形式舉行婚禮，都能以最得體的方式回應心意！🔻🔻🔻點圖疫情下婚禮8大注意位🔻🔻🔻

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同場加映：答應做婚禮兄弟姊妹前9大考慮

好朋友結婚邀請你做兄弟姊妹當然開心，但若想朋友婚禮盡善盡美，被邀請的你亦有責任考慮清楚！除了日期時間是否許可等基本問題外，其實亦要考慮各種禁忌和禮儀上的問題！究竟做姊妹是否不可超過三次？家中遇上白事是否真的不能參與？參與的正確心態該是怎樣？《開罐 Opener》為大家請來身兼Pink Wedding婚禮統籌師及活動司儀的Ingrid Lam以專業角度給大家一些建議！

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