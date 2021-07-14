人人都返工，難道人人都鍾意返工？但現實中就是有如此癡線的人，喜愛返工、喜愛得如返工KOL黎生般不禁說出一句「我的訴求就是想上班」。近日有連登網民開PO大談自己返工遇到的奴性重同事，日日做到凌晨、翌日卻準時十點上班，不過一山還有一山高，結果引來不少網民「反擊」，齊齊分享遇過「最愛返工」的同事事蹟。若你想做個老細眼中的好員工，不妨好好參考下文。
數到奴性重的經典例子，當然必定有長留工作日做夜做的同事，就如下圖的這位……
但以為留在公司日做夜做已算奴性重？不妨看畢以下各同事癡線事蹟再作定論！👇👇👇點圖睇網民任性使錢實錄！👇👇👇
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同場加映：見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO
見工面試問題各色其式，相當考臨場反應，加上面試官隨時會不斷追問，轉數慢點隨時都會被問到「口啞啞」。近日有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」結果引來各方網民留言為他解答，示範各式最佳答案，當中有搞鬼亦有認真答案，相當值得大家參考。
👇👇👇點圖睇事主講事發經過👇👇👇
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想知網民點教路？點擊睇全文：親人擺酒但未做晒嘢點好？見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO
同場加映：HR突然關心你代表出事？老闆想你辭職的N種暗示 最後一個超惡毒
職場最怕被老闆炒？非也，職場最怕的，是老闆逼你自己辭職，連賠一個月代通知金都慳返！近日網上熱話「老闆想讓你離職會有哪些暗示」，有網民就分享，如果「腦細」無端端幫你做職涯規劃、公司內部轉職等等，總之突然關心你，就是逼你辭職的先兆？！
👇👇👇按圖看老闆想逼你辭職的N種暗示👇👇👇
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消費券你真的成功登記了嗎？收到多少個短訊？各類申請一文看清全港商場消費券優惠一文看清 着數不止$5000！新地商場送$200券網民一字摧毀電視劇！《紙房子》變乳房子《新紮師兄》成男人最痛2021婚禮歌曲｜12首香港人最易中伏婚宴情歌 《童話》藏暗黑結局