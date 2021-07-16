東野圭吾的小說改編電視劇《神探伽利略》在2007年上映第一季，當年不少90後還是小學生，至今已經過14年。7月15日日本媒體報導，該作第三集電影《神探伽利略：沉默的遊行》已在7月上旬由開拍，由原班人馬演出，將會在2022年上映。在有新電影之前，大家不妨回顧一下過去的劇情，原來有不少神級演員都客串或演出過！



新電影《神探伽利略：沉默的遊行》將在2022年上映。（網上圖片）

《神探伽利略》第一季電視劇在2007年播出，緊接著2008年上映第一部電影《嫌疑犯X的獻身》，2013年播出第二季電視劇，卻換上了吉高由里子做女主角，在同年亦上映第二部電影《真夏方程式》。幾部作品全都賣座叫好，可說是收視保證。

（《《神探伽利略》劇照）

當年電視劇播出時，因為稀奇的案件及有趣的破解方式，在香港亦曾經掀起一股熱潮，人人都模仿主角福山雅治在劇中的招牌解謎手勢。回顧曾在香港電視台播出的兩季電視劇，原來曾有很多神級演員曾經客串或演出過，陣容超強大，你還記得以下這11位嗎？

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同場加映︰日網瘋傳「BB聽反町隆史名曲即止哭」 5國嬰兒實測一秒破涕為笑

近日TVB熱播劇《寶寶大過天》引起不少年輕家長的共鳴。相信新手爸媽其中一個最大的難題是寶寶不停哭，無法哄睡。這樣的話，反町隆史可能幫到你。日本有則都市傳說，指正在哭的嬰兒如果聽到反町隆史的名曲就會停止哭泣，日本媒體後來進行實測發現多國的BB也有效，專家解釋這與音樂的波動有關......



（YouTube@FNN NEWS）

日本人有個傳聞，是指如果在哭的嬰兒聽到反町隆史的名曲，就會停止哭泣。於是反町隆史所屬事務所的YouTube頻道「Ken Net Channel」就上載影片進行實測，找了5個不同國家的嬰兒，在他們哭泣時播放名曲，再觀察他們的反應。

反町隆史表示連自己都不知道自己的歌會有神奇的效果，直到看見嬰兒們止哭的反應，他才驚覺好厲害。同時，工作人員更聯絡了音響專家解釋背後的原因，原來是因為歌曲中的一個特點引起嬰兒好奇心，從而令他們停止哭泣。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看實測結果及專家解釋👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映︰12個日本明星亂入動畫 櫻井翔上《柯南》、小栗旬不只上《銀魂》

陪伴90後成長的國民動漫《名偵探柯南》踏入25週年，近日超人氣偶像《嵐》櫻井翔竟化為成為《柯南》的角色，令粉絲超驚喜！回顧以往，其實不少以生活為題材的動漫作品都會將人氣藝人畫進劇情中。大家熟悉的福山雅治、小栗旬，都有出現過在動漫裡。



【1】櫻井翔，出現在《名偵探柯南》。

日本電視台推出《柯南》與音樂節目《The Music Day》的聯乘企劃，主持櫻井翔在節目途中突然搖身一變，成為《柯南》中的角色，更與主角一行人對話。這個有趣的「亂入」引起網民的熱烈討論，除了覺得「有趣」、「意想不到」之外，亦有不少人留言指他「變成動漫角色都咁靚仔」。

【2】小栗旬，出現在《多啦A夢》。

【2】小栗旬的髮型時長時短，但長髮更具他的標誌性。

除了櫻井翔，其實不少明星都作為特別角色，出現在動漫中。他們會變成該畫風的人物登場，作者捕捉他們的特徵畫得特別有神髓。例如小栗旬，曾經出現在《多啦A夢》中，飾演小夫很喜歡的人氣偶演員「甘栗旬」。一頭長髮頗為相似，而且也畫出了小栗旬在真實生活中的親切笑容。以下還有另外10位出現在動漫的明星，你認得他們嗎？

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