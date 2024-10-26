大家都知道日文是來自於中文，所以去日本旅行就算不懂日文，都可以從日本的漢字猜到大概意思。有連登網民分享大量比中文字更有型的日文漢字，有些光看漢字甚至猜不出其真實意思。以下這25個，你覺得中文還是日文更有型呢？



日本有些漢字與中文意思一樣，有些則不同。（《一拳超人》截圖）

現時日本人仍然注重漢字學習，不過經過多年的流傳下來，不少日文漢字已經演變成與中文完全不同的意思，甚至衍生了許多日本獨有的漢字。近日連登網民「望乜X嘢呀」發帖「一人一個日文漢字仲型過中文既例子」，討論有甚麼漢字看上去比中文更有氣勢，大量網民接力留言。例如「一方通行」、「天地無用」、「帝王切開」這些看上去超霸氣的漢字，你知道真正意思是甚麼嗎？

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+ 22

【1】

日文︰一方通行

中文︰單行路

【2】

日文︰夜露死苦

（日文打招呼用語「よろしく」（Yo ro shi ku）的諧音）

中文︰你好、請多關照

【3】

日文︰稲妻

（稻子通常在有閃電的季節結穗，古人認為兩者有親密關係）

中文︰閃電

【4】

日文︰一期一会

（「一期」指一生，「一会」指相遇，意指僅有一次的相遇）

中文︰把握當下

【5】

日文︰精一杯

（「一杯」指很多、全部，意指用盡精力去做一件事）

中文︰竭盡全力

【6】

日文︰麒麟

（音同日文長頸鹿キリン（Kirin），傳說源自鄭和下西洋見發現沒見過的長頸鹿，便以中國的神獸麒麟名命，日本沿用至今。）

中文︰長頸鹿

【7】

日文︰修羅場

（來自佛教，大力神阿修羅戰鬥的地方就叫修羅場）

中文︰戰場

【8】

日文︰御無沙汰

（長時期沒見面，再會面時所用的敬語「御無沙汰しております」的簡寫）

中文︰很久不見

【9】

日文︰勉強

（原文與中文意思一樣，但明治時期後，「勉強自己讀書」被認為是品性好，所以後來直接變成「讀書」之意。）

中文︰讀書

【10】

日文︰天地無用

（「無用」有禁止、不要之意，「天地」是指上下，即是解作「不要倒轉上下」的意思。）

中文︰請勿倒置

【11】

日文︰百花繚乱

中文︰百花齊放

【12】

日文︰絕體絕命

中文︰窮途末路

【13】

日文︰泥棒

（據說源自「押し取り坊」，解「強行奪取的人」，「取り坊」（Toribou）的讀音假借字就是「泥棒」。）

中文︰小偷

【14】

日文︰御手洗

中文︰廁所

【15】

日文︰空港

中文︰機場

【16】

日文︰立入禁止

中文︰不准進入

【17】

日文︰君

中文︰你

【18】

日文︰春雨

（據說源自粉絲像春天的雨一樣，幼細而長）

中文︰粉絲

【19】

日文︰濃厚接触者

（因疫情而衍生的字）

中文︰親密接觸者

【20】

日文︰帝王切開

（源自拉丁語「Sectio Caesarea」，後來被傳到德國被譯成「Kaiserchnitt」，與凱撒大帝的讀音相同，所以傳到日本就被誤譯成「皇帝的切開法」）

中文︰剖腹生產

【21】

日文︰一生懸命

中文︰用盡全力

【22】

日文︰大丈夫

中文︰沒問題

【23】

日文︰神隱

（被神明鬼怪隱藏起來）

中文︰失蹤

【24】

日文︰O曜日

（月曜日是星期一，火曜日是星期二等，星期一至日的順序是「月火水木金土日」）

中文︰星期O

【25】

日文︰怪我

（據說由同音詞語「けがる（Kegaru）轉化而來，指「不乾淨」，形容傷口就像身體髒了一樣。）

中文︰受傷、傷口