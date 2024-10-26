25個日文漢字霸氣完勝中文 神隱VS失蹤、「夜露死苦」點解？
大家都知道日文是來自於中文，所以去日本旅行就算不懂日文，都可以從日本的漢字猜到大概意思。有連登網民分享大量比中文字更有型的日文漢字，有些光看漢字甚至猜不出其真實意思。以下這25個，你覺得中文還是日文更有型呢？
現時日本人仍然注重漢字學習，不過經過多年的流傳下來，不少日文漢字已經演變成與中文完全不同的意思，甚至衍生了許多日本獨有的漢字。近日連登網民「望乜X嘢呀」發帖「一人一個日文漢字仲型過中文既例子」，討論有甚麼漢字看上去比中文更有氣勢，大量網民接力留言。例如「一方通行」、「天地無用」、「帝王切開」這些看上去超霸氣的漢字，你知道真正意思是甚麼嗎？
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【1】
日文︰一方通行
中文︰單行路
【2】
日文︰夜露死苦
（日文打招呼用語「よろしく」（Yo ro shi ku）的諧音）
中文︰你好、請多關照
【3】
日文︰稲妻
（稻子通常在有閃電的季節結穗，古人認為兩者有親密關係）
中文︰閃電
【4】
日文︰一期一会
（「一期」指一生，「一会」指相遇，意指僅有一次的相遇）
中文︰把握當下
【5】
日文︰精一杯
（「一杯」指很多、全部，意指用盡精力去做一件事）
中文︰竭盡全力
【6】
日文︰麒麟
（音同日文長頸鹿キリン（Kirin），傳說源自鄭和下西洋見發現沒見過的長頸鹿，便以中國的神獸麒麟名命，日本沿用至今。）
中文︰長頸鹿
【7】
日文︰修羅場
（來自佛教，大力神阿修羅戰鬥的地方就叫修羅場）
中文︰戰場
【8】
日文︰御無沙汰
（長時期沒見面，再會面時所用的敬語「御無沙汰しております」的簡寫）
中文︰很久不見
【9】
日文︰勉強
（原文與中文意思一樣，但明治時期後，「勉強自己讀書」被認為是品性好，所以後來直接變成「讀書」之意。）
中文︰讀書
【10】
日文︰天地無用
（「無用」有禁止、不要之意，「天地」是指上下，即是解作「不要倒轉上下」的意思。）
中文︰請勿倒置
【11】
日文︰百花繚乱
中文︰百花齊放
【12】
日文︰絕體絕命
中文︰窮途末路
【13】
日文︰泥棒
（據說源自「押し取り坊」，解「強行奪取的人」，「取り坊」（Toribou）的讀音假借字就是「泥棒」。）
中文︰小偷
【14】
日文︰御手洗
中文︰廁所
【15】
日文︰空港
中文︰機場
【16】
日文︰立入禁止
中文︰不准進入
【17】
日文︰君
中文︰你
【18】
日文︰春雨
（據說源自粉絲像春天的雨一樣，幼細而長）
中文︰粉絲
【19】
日文︰濃厚接触者
（因疫情而衍生的字）
中文︰親密接觸者
【20】
日文︰帝王切開
（源自拉丁語「Sectio Caesarea」，後來被傳到德國被譯成「Kaiserchnitt」，與凱撒大帝的讀音相同，所以傳到日本就被誤譯成「皇帝的切開法」）
中文︰剖腹生產
【21】
日文︰一生懸命
中文︰用盡全力
【22】
日文︰大丈夫
中文︰沒問題
【23】
日文︰神隱
（被神明鬼怪隱藏起來）
中文︰失蹤
【24】
日文︰O曜日
（月曜日是星期一，火曜日是星期二等，星期一至日的順序是「月火水木金土日」）
中文︰星期O
【25】
日文︰怪我
（據說由同音詞語「けがる（Kegaru）轉化而來，指「不乾淨」，形容傷口就像身體髒了一樣。）
中文︰受傷、傷口