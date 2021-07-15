看色情漫畫並不是男人的專利，近年亦興起了專以女性為對象的色情影片、插畫等。日本有一位主婦，因為畫色情插畫而在網絡走紅。現實中她已結婚並生了兩個子女，但一家人都很支持她的工作，到底她的插畫有甚麼特別呢？



（節目截圖）

訪談節目《じっくり聞いタロウ スター近況(秘)報告》近日邀請了色情插畫家平泉春奈，分享她的職業生涯。其實她一開始是畫普通少女風的插畫，不過一直闖不出名堂，即使學習營運社交網站也賺不到多少粉絲。直到有粉絲留言，提議她畫一些性愛場面會更令人興奮，她才殺出一條血路。

（節目截圖）

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她的插畫以女性為目標群眾，畫的都是有如少女漫畫的浪漫性愛場景，配上角色的霸氣台詞，連女主持看完都立刻說了一句︰「好想立刻做（性行為）。」這些插畫為她的社交網站賺到總數接近60萬粉絲，並接到許多工作，由籍籍無名變成知名畫家。《開罐Opener》為大家翻譯了部份她的作品內容，有的是有對白的小情節，有的單純是插畫，大家盡情欣賞。

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同場加映︰日本寺廟5次被盜 好心方丈留現金信勸改過 終因賊人一舉動報警

「唔好激嬲方丈」，大家都知道惹怒方丈的後果非同小可。最近日本有一間寺廟，在一個月內5次被偷香油錢，寺廟方丈透過閉路電視錄像發現賊人。方丈慈悲為懷，故意留下書信，內裡還有少量現金，勸導賊人改過，但後來見到賊人做出一個動作，方丈終於憤而報警。



（JNN NEWS）

事情發生在日本茨城縣神栖市的長照寺。6月29日下午3時，寺廟的閉路電視拍到有個穿著藍色長褲的男子進入廟中，打開沒有上鎖的香油錢箱偷錢。至於為何錢箱沒有上鎖，方丈解釋之前是有鎖上的，但後來鎖壞了，就沒有再上鎖。

方丈原本並沒打算報警，更好心地留下一封信及少許現金，希望賊人渡過難關後會改過。然而當方丈見到對方在錢箱位置做了一個動作，便被激怒感到忍無可忍，最終還是選擇報警。

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同場加映︰日網瘋傳「BB聽反町隆史名曲即止哭」 5國嬰兒實測一秒破涕為笑

近日TVB熱播劇《寶寶大過天》引起不少年輕家長的共鳴。相信新手爸媽其中一個最大的難題是寶寶不停哭，無法哄睡。這樣的話，反町隆史可能幫到你。日本有則都市傳說，指正在哭的嬰兒如果聽到反町隆史的名曲就會停止哭泣，日本媒體後來進行實測發現多國的BB也有效，專家解釋這與音樂的波動有關......



（YouTube@FNN NEWS）

日本人有個傳聞，是指如果在哭的嬰兒聽到反町隆史的名曲，就會停止哭泣。於是反町隆史所屬事務所的YouTube頻道「Ken Net Channel」就上載影片進行實測，找了5個不同國家的嬰兒，在他們哭泣時播放名曲，再觀察他們的反應。

反町隆史表示連自己都不知道自己的歌會有神奇的效果，直到看見嬰兒們止哭的反應，他才驚覺好厲害。同時，工作人員更聯絡了音響專家解釋背後的原因，原來是因為歌曲中的一個特點引起嬰兒好奇心，從而令他們停止哭泣。

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