服務業最怕遇到麻煩的客人，但又苦於無法直接對客人說出口，只好忍氣吞聲。日本有節目街訪了不同服務業者，讓他們暢所欲言地說出心入面對客人的不滿。在香港工作的大家都應該會遇到相同的情景。



（節目截圖）

節目《月曜から夜更かし》近日播出街訪，請路人分享自己工作上遇到的奇怪客人。受訪的人中有牙科護士、居酒屋老闆、外賣速遞員等，大家都帶著一股怨氣大吐心聲。以下這13個經歷，相信香港的服務業者都一定有試過，一起看看你有沒有共鳴吧！

【1】牙科護士分享。（模擬片段）（節目截圖）

第一位是牙科護士分享，身為女性，她最討厭就是客人拼命地看著她。要知道客人在躺下的角度望上去，會見到她的胸部，雖然衣著嚴密，但還是有種不自在的感覺，讓她覺得很噁心。

【1】客人拼命望住護士，讓她覺得超級不自在。（模擬片段）（節目截圖）

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同場加映︰網民力撐25個日文漢字霸氣勝中文 神隱VS失蹤、咩叫「帝王切開」

大家都知道日文是來自於中文，所以去日本旅行就算不懂日文，都可以從日本的漢字猜到大概意思。有連登網民分享大量比中文字更有型的日文漢字，有些光看漢字甚至猜不出其真實意思。以下這25個，你覺得中文還是日文更有型呢？



日本有些漢字與中文意思一樣，有些則不同。（《一拳超人》截圖）

現時日本人仍然注重漢字學習，不過經過多年的流傳下來，不少日文漢字已經演變成與中文完全不同的意思，甚至衍生了許多日本獨有的漢字。近日連登網民「望乜X嘢呀」發帖「一人一個日文漢字仲型過中文既例子」，討論有甚麼漢字看上去比中文更有氣勢，大量網民接力留言。例如「一方通行」、「天地無用」、「帝王切開」這些看上去超霸氣的漢字，你知道真正意思是甚麼嗎？

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同場加映︰日本師奶畫情色插畫吸60萬粉絲 心動性愛情節連女主持也臉紅

看色情漫畫並不是男人的專利，近年亦興起了專以女性為對象的色情影片、插畫等。日本有一位主婦，因為畫色情插畫而在網絡走紅。現實中她已結婚並生了兩個子女，但一家人都很支持她的工作，到底她的插畫有甚麼特別呢？



訪談節目《じっくり聞いタロウ スター近況(秘)報告》近日邀請了色情插畫家平泉春奈，分享她的職業生涯。其實她一開始是畫普通少女風的插畫，不過一直闖不出名堂，即使學習營運社交網站也賺不到多少粉絲。直到有粉絲留言，提議她畫一些性愛場面會更令人興奮，她才殺出一條血路。

（節目截圖）

她的插畫以女性為目標群眾，畫的都是有如少女漫畫的浪漫性愛場景，配上角色的霸氣台詞，連女主持看完都立刻說了一句︰「好想立刻做（性行為）。」這些插畫為她的社交網站賺到總數接近60萬粉絲，並接到許多工作，由籍籍無名變成知名畫家。《開罐Opener》為大家翻譯了部份她的作品內容，有的是有對白的小情節，有的單純是插畫，大家盡情欣賞。

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