時光飛逝，刻畫了校園青春縮影的電影《那些年，我們一起追的女孩》今年10周年了，主題曲《那些年》直至今日，還是不少畢業生們的畢業歌曲，當年飾演男主角的柯震東，一夕之間變身所有女孩的夢中情人，而「沈佳宜」陳妍希與她電影中的馬尾造型，也成為了男孩們情竇初開的代表。
即使畢業許久再度回溫，也能感受年少時的無憂無慮，煩惱總是能在轉瞬間又釋然，男女主角之間的青澀，以及盡在不言中的情感，有遺憾卻仍各自安好邁步往前。疫情期間，追劇之餘也可以趁機回味這部代表許多人青春的電影，以下來自電影的9句金句保證讓你又哭又笑之餘，勾起青春回憶。
1. 「人生本來就有很多事是徒勞無功的啊」
2. 「不像考卷，所有複雜困難的問題都能得到一個解答；真實人生裡，有些事永遠也沒有答案。」
▼▼▼即睇《那些年》9句金句▼▼▼
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