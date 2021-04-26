童年回憶︱GameBoy發行32週年　一代遊戲機傳奇拍賣網炒至6萬Yen

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-04-26 22:00

雖然如今已經是手遊的天下了，但各位骨灰級玩家們勢必心中都有一台 GameBoy 的位置吧！時光飛逝，距離 1989 年 4 月 21 日第一版 Gameboy 發行竟然也已經 32 年了，就在週年紀念日當天，許多念舊的日本網友們也都紛紛在推特中曬出自己珍藏的 GameBoy 古董機，甚至還有超死忠的玩家表示，自己依然「每天隨身攜帶 GameBoy 出門」。

GameBoy 雖然已經在 2003 年時停產，不過創下的各種豐功偉業可真是不可小覷，在發售期間總共賣出了 1 億 1869 萬台，是全球銷售量第二名的掌上型遊戲機。甚至還有網友發現在 yahoo 拍賣網站中，已經有許多賣家紛紛祭出藏品 GameBoy，售價甚至可以炒到六萬日圓，換算下來可是超過 15,000 台幣的價格啦！

各位網友也可以翻一下家中的收納櫃，說不定可以讓當年的 GameBoy 重見天日喔！

相關圖輯：回憶8部神級遊戲機：PSP身份象徵、NDS淑女之選▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

懷念插卡帶要拿起來吹！GAMEBOY 版本 AirPods 保護套「這裡買」 完全勾起回憶！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】