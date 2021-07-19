日本人氣女性時尚雜誌《ViVi》每年都會舉辦「國寶級帥哥選舉」，今年也不例外，由超過30萬名日本及海外讀者選出2021年上半年度「最養眼美男子」頭15名，之前一直守住冠軍寶座的永瀨廉終於退下來榮登殿堂，多位小鮮肉上榜，包括曾迷倒AI人工智能的佐藤勝利、道枝駿佑和SM韓團NCT127的YUTA，到底今年誰會獲得2021日本第一美男子的頭銜呢？



【第15位】京本大我（25432票）

Johnny’s旗下男團「SixTONES」成員，今年26歲，為演員京本政樹和前偶像山本博美的兒子。當時Johnny’s社長喜多川在夏威夷一間餐廳看到他與父母的合照被貼在牆上展示，社長一眼便相中他，並親自致電京本政樹邀請其兒子加入Johnny’s事務所。現在人氣高企，組合非常受年輕一代歡迎。

【第14位】志尊淳（29102票）

日本男演員，今年26歲，曾出演電影版「大叔的愛」和「極道主夫」，由於長相陰柔像女生，因此被封為「新生代可愛系演員」代表，有時候露出帥氣一面，反差立即讓人心臟漏跳幾拍！

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今次的選舉還增設了「ADULT部門」，選出在藝能界年資較高，但依然能保持帥氣與性感的男士們。上榜的包括「嵐」的成員、香港大熱男演員町田啓太和日版《大叔的愛》「田田」演員田中圭！👇👇👇點擊圖片看完整排名👇👇👇

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同場加映：日本男星年收入排行2021 木村狂賺2億円竟屈居第二、誰最吸金？

相信大家都很好奇日本藝人的薪酬，到底當紅藝人一年賺多少錢？最近日本媒體「NewSee」，分析男星們的影視作品演出次數、廣告數目和歌手演出活動等數據，估算出他們在2021年的總收入，並排列出「吸金力最強」的20位男星！J家的「嵐」五子，包括已暫時退出娛樂圈的大野智都有上榜，而被公認最有錢的「大神」木村拓哉，居然輸給某位演員屈居第二？！

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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