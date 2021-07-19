公務員事務員於7月頭釋出的多個公務員及非公務員職位空缺中，天文台社交媒體主任引起不少人的注意，可惜此份高薪小編經已截止申請。不過大家不用失望！因為近日到康樂及文化事務署（康文署）請小編，月薪達$24,520！想知要乎合咩條件即睇下文。另外亦有超過10份月薪過2萬的政府工整合，當中有些無需大學畢業亦可應聘！



康文署兩大吉祥物，你又認識嗎？見工前記得好好了解！（康文署）

《開罐 Opener》從眾多政府職位空缺中，整理出共12份月薪2萬或以上的職位空缺，雖然當中部分要求特定學科或資格，但整體學歷要求不高，只需大學學士學位或以下、工作經驗三年或以下。不論欲應聘公務員或非公務員都有一定數量的選擇！

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總括是次12份的職位空缺中，不論起薪點和頂薪點均以海事處數份主任最高，但全都要求有海事相關學位，未必人人能受惠。而門檻最易達到的空缺，則必數食物及衞生局的中醫醫院發展計劃辦事處項目主任，雖然職位名稱上有「中醫」兩字，卻無需修讀有關中醫的課程、只需有三年全職工作及行政工作經驗便可，月薪更達$31,750！略有工作經驗的朋友們絕對值得一試！

※ 以上資料只供參考，一切以官方資料為準



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同場加映：Bill Gates30秒霸氣KO三大常見面試問題

美國 NBA 球星 Stephen Curry早前在自己的 YouTube 頻道中上傳了一段影片，片中Stephen Curry 化身微軟的面試官，透過線上會議面試前來「應徵微軟初級軟體工程師」的 Bill Gates。被問到「點解要請你」、「你預期幾錢人工」等等的常見面試問題，從未見過工的富豪Bill Gates又會如何回答呢？

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同場加映：見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO

見工面試問題各色其式，相當考臨場反應，加上面試官隨時會不斷追問，轉數慢點隨時都會被問到「口啞啞」。近日有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」結果引來各方網民留言為他解答，示範各式最佳答案，當中有搞鬼亦有認真答案，相當值得大家參考。

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網民們又有咩建議畀事主呢？點擊全文：親人擺酒但未做晒嘢點好？見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO