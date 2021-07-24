日本東京奧運即將開始，大家除了欣賞比賽，亦會欣賞各國的帥哥美女運動員吧。尤其是男選手，經常訓練令他們滿身肌肉，絕對比一般男生更有吸引力。《開罐Opener》搜尋過今屆出戰的日本男運動員，精選出以下這8個型男讓大家保養一下眼球。



（資料圖片）

東京奧運將在7月23日正式開幕，總共60多個國家，參選運動員一萬多人。今屆奧運由日本主辦，而日本派出的運動員亦相當受矚目。以下這8個日本靚仔運動員，有肌肉型、粗獷型、美男型、那一個是你喜歡的類型呢？

【1】飯塚翔太。（網上圖片）

第1位是田徑選手飯塚翔太，1991年出生，身高186cm。除了身材高大是優點，他的爽朗笑容亦讓人十分有力量。而且實力也不差，他在2012年倫敦奧運及2016年里約奧運都有參選400米接賽並且獲得銀牌，今屆則會參選200米賽跑。

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同場加映︰東京奧運失蹤烏干達選手終現身 專登逃去名古屋才驚覺擺了大烏龍

東京奧運開幕在即，7月16日卻爆出新聞指一位烏干達選手Julius Ssekitoleko留下字條失蹤，引起全球關注。經過連日搜索及調查，日本警方終於在昨日（20日）找到他。日本媒體指他曾到過名古屋及三重縣，而他逃往名古屋背後原來因為一個誤會。



（資料圖片）

失蹤的烏干達舉重選手Julius Ssekitoleko7月16日在烏干達隊住的大阪泉佐野市留宿地點，留下一張寫著「烏干達生活艱苦，我想留在日本工作」的字條便告失蹤。他當時帶著自己的手提電話，而護照卻由烏干達隊保管。

經過日本警方連日來的搜索，在名古屋車站的閉路電視發現一個疑似是他的縱影。直至昨日（20日），日本媒體報導警方已在三重縣找回Julius Ssekitoleko。他離開大阪後逃往名古屋，與同樣是烏干達人的同鄉會合，再去到同鄉的朋友位於三重縣的住處。然後在三重縣四日日市被警方發現。有日本媒體解釋，他之所以在失蹤選擇逃往名古屋是源於一個誤會，更請來另一個烏干達人解釋。

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同場加映︰《神探伽利略》原班人馬再拍電影 11個神級演員近況 驚見AV天后

東野圭吾的小說改編電視劇《神探伽利略》在2007年上映第一季，當年不少90後還是小學生，至今已經過14年。7月15日日本媒體報導，該作第三集電影《神探伽利略：沉默的遊行》已在7月上旬由開拍，由原班人馬演出，將會在2022年上映。在有新電影之前，大家不妨回顧一下過去的劇情，原來有不少神級演員都客串或演出過！



《神探伽利略》第一季電視劇在2007年播出，緊接著2008年上映第一部電影《嫌疑犯X的獻身》，2013年播出第二季電視劇，卻換上了吉高由里子做女主角，在同年亦上映第二部電影《真夏方程式》。幾部作品全都賣座叫好，可說是收視保證。

（《《神探伽利略》劇照）

當年電視劇播出時，因為稀奇的案件及有趣的破解方式，在香港亦曾經掀起一股熱潮，人人都模仿主角福山雅治在劇中的招牌解謎手勢。回顧曾在香港電視台播出的兩季電視劇，原來曾有很多神級演員曾經客串或演出過，陣容超強大，你還記得以下這11位嗎？

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