【DSE／DSE2021／文憑試／文憑試2021】2021年DSE中學文憑試7月21日放榜，相信一眾應屆生心情難免緊張，但需知道結果已塵埃落定，不論成績高低，比起著緊結果，不妨更積極找出適合自己的方向！娛樂圈中不少藝人其實亦跟大家一樣，經歷過公開試的洗禮，當你看過他們的分數後，便會發現不論成績高低，一樣可以有出頭天！



娛樂圈中不少藝人其實亦跟大家一樣，經歷過公開試的洗禮！（Instagram@shamshirley、ansonlht）

近期憑《大叔的愛》人氣急升的呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）均曾是DSE考生，更分別考入香港大學及香港城市大學，究竟他們當年在公開試中考獲多少分？

（ViuTV截圖）

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同場加映：DSE放榜2021懶人包

經歷疫情重重難關，中學文憑試將於7月21日放榜。今年是自去年疫情下第二次放榜，各樣程序上跟過往都有點分別，到底放榜需要準備甚麼？收到成績後應如何計劃出路？



《開罐Opener》準備了2021放榜懶人包，為各位綜合DSE放榜重要資訊！

【1】放榜日流程

7月21日放榜日早上9時，今年考評局有新安排，會以手機短訊形式（發訊人：HKEAA）向考生公佈DSE全部成績。考評局強調，有關短訊並不能代替「成績通知書」，學校考生仍需按所屬學校的安排領取「成績通知書」，自修生的通知書，則會依舊透過郵遞寄出。

收到「成績通知書」後，同學應先核對印載的個人資料是否正確，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）聯絡。

成績達標，符合條件錄取要求的同學



如已透過網上報讀平台（JUPAS/E-APP）報讀課程，並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，只要文憑試成績符合院校開出條件，就能夠按照該學院要求，辦理留位及入學手續。考生緊記，要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。

成績未達標，或未曾報讀大專課程的同學



香港各大大專院校，都有提供自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的課程，院校將提供數千個學位予考生，學生能夠及時把握機會，爭取繼續進修的機會。但疫情期間各間院校的收生方式或有變動，當中不少院校都設有上報名及面試，學生應多加留意各院校宣佈的安排。

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同場加映：7月12份月入過2萬政府工

公務員事務員於7月頭釋出的多個公務員及非公務員職位空缺中，天文台社交媒體主任引起不少人的注意，可惜此份高薪小編經已截止申請。不過大家不用失望！因為近日到康樂及文化事務署（康文署）請小編，月薪達$24,520！想知要乎合咩條件即睇下文。另外亦有超過10份月薪過2萬的政府工整合，當中有些無需大學畢業亦可應聘！

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