經歷疫情重重難關，中學文憑試將於7月21日放榜。今年是自去年疫情下第二次放榜，各樣程序上跟過往都有點分別，到底放榜需要準備甚麼？收到成績後應如何計劃出路？

《開罐Opener》準備了2021放榜懶人包，為各位綜合DSE放榜重要資訊！



HK01圖片

【1】放榜日流程

7月21日放榜日早上9時，今年考評局有新安排，會以手機短訊形式（發訊人：HKEAA）向考生公佈DSE全部成績。考評局強調，有關短訊並不能代替「成績通知書」，學校考生仍需按所屬學校的安排領取「成績通知書」，自修生的通知書，則會依舊透過郵遞寄出。

收到「成績通知書」後，同學應先核對印載的個人資料是否正確，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）聯絡。

成績達標，符合條件錄取要求的同學



如已透過網上報讀平台（JUPAS/E-APP）報讀課程，並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，只要文憑試成績符合院校開出條件，就能夠按照該學院要求，辦理留位及入學手續。考生緊記，要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。

成績未達標，或未曾報讀大專課程的同學



香港各大大專院校，都有提供自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的課程，院校將提供數千個學位予考生，學生能夠及時把握機會，爭取繼續進修的機會。但疫情期間各間院校的收生方式或有變動，當中不少院校都設有上報名及面試，學生應多加留意各院校宣佈的安排。

【2】報讀自資課程資訊 - 網上申請

成績未如理想的考生則可以前往各院校報讀自資課程。但由於疫情關係大部分專上院校的報名申請程序都增設網上申請，同學可利用網上申請服務，毋須親身報名，盡量減少社交接觸。

熱門自資課程院校 本地生報名費用 (每份）



香港樹仁大學 (HKSYU)$200香港恒生大學 (HSUHK)$100香港大學 － 專業進修學院 (HKU SPACE)$150香港大學 － 專業進修學院 保良局何鴻燊社區書院$150香港中文大學 － 專業進修學院 (CUSCS)$200香港城巿大學 － 專上學院 /$150香港伍倫貢學院 (UOWCHK/CCCU)$160香港浸會大學 － 電影學院 (AF)$300香港浸會大學 － 國際學院 (CIE)$150香港浸會大學 － 持續教育學院 (SCE)$150香港城巿大學 － 專業進修學院 (SCOPE)$160香港理工大學 － 香港專上學院 (HKCC)$200香港公開大學 － 李嘉誠專業進修學院$300嶺南大學 － 持續進修學院 (Life)$150

【3】放榜必備10樣 Item

考生收到文憑試成績後或過幾日，自資院校或者其他專上學院會提供面試予合適學生，出發前往學院面試前，要做好準備，大家可先將以下10樣東西放進背囊，即使機會來臨也不會錯失！

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【4】放榜裝束要留意

放榜日應該穿甚麼呢？《開罐Opener》建議同學避免穿著背心和短褲，並穿著整潔的上衣及長褲。就算突然需要到專上院校進行面試，大家也可以保持儀容整齊，攞個好印象！為免身水身汗，影響儀容，大家預備好5樣物品，就可以在高溫下仍然保持清爽了！

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【5】放榜後重點日子

放榜後是不是覺得可以鬆懈呢？其實放榜後還有很多注意事項，需要大家的注意！

日期 程序



7月21日 文憑試放榜

7月22-24日 大學聯招（JUPAS）申請人更改課程選擇

8月12日 上午9時起公佈 JUPAS 正式遴選結果

8月13日 交留位費，並於指定時間到已成功錄取你的院校註冊

8月18日 香港考評局公佈 DSE 成績覆核結果

8月19日 上午9時至下午6時期間

取得覆核成績的申請人，可遞交重新考慮入學申請

8月26日 上午9時起公佈重新考慮入學申請的結果



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常常說DSE文憑試「一試定生死」，入唔入到大學就睇這個考試。隨著放榜日子臨近，一眾考生難免感到壓力大，既緊張又焦慮，甚至出現失眠，影響精神。究竟有甚麼方法可以加速入睡呢？美國醫學博士教一個簡單呼吸法，只需3個步驟即可減緩心跳，迅速入睡。另外，腹式呼吸法也可以使身體放鬆，增加睡意。

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同場加映：台網紅7招改善失眠

根據中國睡眠研究會早前公布調查結果，受失眠困擾的成年人高達38.2%，在失眠人群中，90後、95後、00後為代表的年輕人睡眠問題最為嚴重，34.8%的年輕人半小時之內很難入睡。

台灣網紅兼中醫師77老大於其YouTube頻道提及失眠的3大主因，包括情緒、疾病及飲食影響，更提供了7個改善失眠的方法，包括穴道按摩、自製助眠茶飲及加速入睡的呼吸方法等。

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