日本東京奧運將於7月23日(星期五)開幕，但不幸事件接二連三出現，早前主場館爆出外籍工作人員強姦日本女子的醜聞還未平復，又有一件讓奧組委頭痛不已的事發生。

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。



根據日本新聞媒體「NHK」以及「めざまし8」報道，小山田圭吾被奧組委邀請加入創意團隊，負責為開幕儀式的影片其中4分鐘創作背景樂曲。可是消息公布後，這位音樂人的「黑歷史」立即浮上水面，有網民揭發他以前曾經校園凌霸有智力障礙的殘疾同學，更在一本於1994年發售的雜誌訪問當中笑談自己的惡行，包括強逼同學食屎、拳打腳踢、讓他們裸露身體自慰等，行為令人髮指。

這些黑材料被公開後，小山田圭吾立即在7月16日於社交媒體發表道歉文章，但字裡行間看不出反省態度，寫著「希望誠懇道歉後繼續好好工作」，而奧組委亦以「他已悔改反省、難以找到替代的人」為理由，表示小山田不會請辭，將繼續原定的開幕禮工作。

最諷刺的是，本屆奧運主題和理念為「傷健共融」，卻偏偏找了欺凌者為開幕禮音樂創作。日本國民非常憤怒，日本內閣官房長官加藤勝信亦開記者會表示「霸凌都是不被允許的行為」。最後，奧組委終於在奧運開幕前4天（7月19日）屈服，表示開幕禮上將不會使用小山田的樂曲，而小山田亦已經主動辭去職務。

事件並未告一段落，這本記錄了小山田圭吾「人渣欺凌行為」的雜誌被網民公開，當中寫著11項所犯過的惡行。有位被他侮辱的受害者因患上精神疾病而一度想自殺，小山田的回應竟是：「我好想見他！現在心情像在彈珠店拾到錢一樣！」

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同場加映：羽壇女神潮田玲子爆傳媒性騷擾式偷拍 鏡頭對準胸臀、影跌Bra帶

去年夏天，日本有女選手投訴在比賽過程中被媒體拍下「以性騷擾為目的」的照片，多數對焦在胸部、下半身等私密位置，並配上低級惡劣的文字上傳到社交媒體。同類型事件不斷發生，亦有更多被害女運動員站出來發聲。曾出戰2008年及2012年奧運的前日本羽毛球選手，有「羽壇女神」之稱的潮田玲子，最近接受日媒訪問，分享現役時期被雜誌「性騷擾式偷拍」的被害經過，憤怒直指是「抹不走的傷」、「到現在也不敢讓兒子和丈夫看到」。

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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