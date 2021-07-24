台灣AV男優公開華人成人界秘辛　入行條件曝光　最滿意女優是誰？

雖說早前台灣才發生華人成人娛樂平台 SWAG 遭刑事警察局電偵大隊封鎖的消息，讓不少老司機們大為震驚，但這狀況也令許多群眾紛紛重新思考「成人娛樂」在台灣的受限以及困境，如 館長 就在直播中針對 SWAG 被封閉一事大肆批評相關單位，認為此舉對於台灣的成人創作者相當不公平。



儘管不能說民智大開，但「成人娛樂」在華人世界的發展已經是步上軌道，只能期待政府相關單位能對此設定明確法規，不要再讓從業人員膽戰心驚地遊走在灰色地帶。然而日前，另一華人大勢成人單位「麻豆傳媒」也與 YouTuber 中指通 合作，由當家男優 陳凡騏 出鏡、透過他的口吻告訴群眾「男優」職業的秘辛。

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在內容當中，不乏問到關鍵性問題，例如「當男優勢不是很開心？」、「男女優私底下會不會約出去吃飯」等話題，對此 陳凡騏 皆在影片中一一解答，甚至面對上群眾好奇的「當男優有甚麼條件」時，他更直白吐露除了心理建設要全面外，「武器」部分也只要正常即可、無須過大，著實解開許多群眾的心中迷思。

其實身為專業演員和歌手的 陳凡騏，會選擇拍攝成人影片皆是想挑戰更全面的戲路，這也讓不少觀眾看完此影片後，留言下「看得出他很尊重自己的職業，希望他有更多舞台」的文字，激讚著 陳凡騏 的想法。感興趣的朋友不妨點擊影片觀看完整內容外，也能持續鎖定 COOL 的報導，得知更多華人成人娛樂消息。

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