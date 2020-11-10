GV男優不能說的秘密？《直擊！G片明星人生》揭情色產業潛規則

隨著網路的普及，現在的人已經鮮少在守在家裡的電視前，而是以手機、筆電或是各種可以上網的工具來關注自己感興趣的事物，不在取決於電視餵養什麼就吃什麼，這讓素人成為名人變得容易，讓許多網紅和小有名氣的藝人崛起，這也讓許多藝人開始經營他的網路事業。

​電影《直擊！G片明星人生》（Jonathan Agassi saved my life）是一部以擁有全世界上萬粉絲的色情男明星的生活為主直擊情色男演員生活的紀錄片，紀錄片導演耗費八年的時間跟拍當紅的同志片男明星Jonathan Agassi 的工作與生活，也逐步了解他的人生、個性與家庭，甚至拍攝他最風光的時刻，還有他每個寂寞難熬的夜，當演員很辛苦，而生為一位情色片演員除演技和體格以外，還有著些不能說的秘密呢？也許可以從這位情色男明星的生活中找尋答案。

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網路讓我們的距離變近也變遠，它也讓人人可以展現自己但也同時窺探他人隱私，只要一張圖片、一篇評論、甚至一段影片，你可能就變成那家喻戶曉的名人，但也可能一夕間就過氣成為往日雲煙，是個殘酷且現實的網路社會。

而國外情色產業其實也早一步嗅到這個網路風氣，許多情色女優和封面女郎紛紛靠著這個管道經營自己的人氣和品牌，這也讓人更可以接觸這些原本只出現在情色片中的演員，並且透過視訊窺看他們的人生和與他或她做出交流，更直接點可以直接打賞這些演員用錢做出自己想要的回饋。

紀錄片《直擊！G片明星人生》是一部窺看情色行業中神祕且鮮少人注意的關於男性情色演員跟同志情色演員的生活。本片聚焦於一位曾經獲得Grabby Awards最佳演員獎的情色演員Jonathan Agassi他的情色明星生活。

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我們可以看得出來Jonathan Agassi有時非常享受他的工作給他的愉悅和挑戰，有時候卻也對於他的工作感到百般不願意。他必須時常出國工作，最怕遇到讓他不感興趣的對手還必須演出性愉悅，他不想讓他的粉絲失望，而同時他也參與多項夜店表演、甚至伴遊、一日男友等多樣性的工作。

電影裡有一半是描寫Jonathan Agassi的工作，而另一半則探討他的家庭，父母離異與各種家庭問題讓Jonathan Agassi對於感情與親情生活處理得有些複雜，但在那些複雜之下還可以見到他率真像男孩一般的個性，母親與家人都知道他的工作就是一位情色演員。

但知道跟接受有時候會卻是兩回事，對於Jonathan Agassi有時候脫軌的行徑，家人還是無法直接面對，甚至有所意見，但Jonathan Agassi的母親雖然不了解有些也不認可卻依舊支持著兒子的工作，給予他最大的肯定與安慰，在全片中讓人窩心之處。

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《直擊！G片明星人生》赤裸裸地將情色明星的生活搬上檯面上，甚至將激烈的競爭環境和情色產業中潛規則都直接送出，我們可以透過有Jonathan Agassi他因為工作使用一些藥物讓自己的性器官更加硬挺更迷人，還有讓指名他的每個人都覺得他的情色演員不讓人失望而奮力一搏，更壯、更引人注目並且讓人留下深刻印象。

​但同時他卻得處理自己家庭問題，和他從小到大被人嘲笑和霸凌的陰影，甚至是生為一位以色列猶太人，在這排斥性與同性行為的群體。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陸坡 (LUPO)，原文：《直擊！G片明星人生》生為色情明星】