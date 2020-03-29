【閨密】好朋友不只用來訴苦？　9個有BFF的好處：讓你更長壽？

大家身邊總會有一兩個非常要好的知心好友吧？引用最近非常流行的網絡術語，就是「BFF」、「閨蜜」般的存在，當我們以為好朋友除了能互相扶持之外，原來還有其他莫大的益處！有專家透過研究及數據分析，證實了細數九個真正的好朋友對於人生的影響，你會發現你的好朋友，還有你在你好朋友的心目中很有用！

▼▼按圖放大看擁有好朋友的９個好處，下文有詳細解說▼▼▼

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1. 好朋友能幫你減輕壓力

好朋友的肩膀是世界上最好用的東西！一項 2011 年的研究發現，多與好朋友相處有效排解壓力，讓心情變好。學業、事業、家庭、經濟，生活上種種的壓力幾乎要把你壓的喘不過氣的時候，一通與好朋友的電話就能將你從壓力的深淵中拯救出來，同時減少壓力引致的肥胖問題。

2. 好朋友讓你有滿滿的歸屬感

友情能給予人們團體歸屬感。國外語言行為治療專家 Karyn Hall 表示，「團體歸屬感能夠促進人類對於動機、健康及快樂指標的滿意程度。當你與對方產生了連結，你知道對方也曾經經歷過低潮，能使你知道自己並不孤單。」好朋友的群體能讓你對於生活更有憧憬！

3. 好朋友能讓你管理自己的健康

因為好朋友的陪伴，「控制」及「管理」的決心會變得更堅定。曾有科學研究顯示，人際關係所給予的精神及心靈扶持因為能夠減少心情沮喪的機率，有助患病人士對抗疾病，以及減低失智症等腦疾病的發生機率。「健康」是難以預測的因素，好朋友卻能讓你維持健康，或是變得越來越健康！

4. 好朋友能讓你糾正錯誤

人無完人，當你以為自己沒有缺點的時候，好朋友就是你最好的警告燈。真正的好朋友會提醒你什麼是對的、錯的，玩笑時的嘲笑驚醒著你的小冒失，讓你變得更加謹慎、聰明。而這一點，也讓你辨清眼前這個人是否你真正的好朋友。

5. 好朋友能讓你改善工作態度

互相訴苦、互相鼓勵，這樣才能熬下去繼續工作！研究證實職場上的好友能夠讓你舒緩工作壓力，專注於工作上，增加對於工作的滿意度。如果你也有一同在職場上奮鬥的號舖，快謝謝那個偶爾踢你一腳提醒你認真工作的好朋友吧！

互相訴苦、互相鼓勵，這樣才能熬下去繼續工作！研究證實職場上的好友能夠讓你舒緩工作壓力，專注於工作上，增加對於工作的滿意度。如果你也有一同在職場上奮鬥的號舖，快謝謝那個偶爾踢你一腳提醒你認真工作的好朋友吧！（IG@somsomi0309）

6. 好朋友能讓艱難的挑戰變得容易

考試、升遷……最近遇上困難的挑戰，讓你感到沮喪無助了嗎？在 2008 年進行的實驗發現，好朋友的陪伴能讓人們感覺生活中的挑戰難度變低，更容易完成。而挑戰並不限於可見的「生理上」挑戰，連不可見的「心理上」挑戰也能夠套用，試試約好朋友聚聚吧！

7. 好朋友能增加你的幸福感

增加的幸福感來自於向親密好友吐苦水。科學研究證實，與好友吐露心聲、傾訴心事，在他們面前卸下心防表現脆弱的一面，能建立人與人之間的連結，牽絆能使人增加對於人生的幸福感。覺得增加生活悲苦嗎？約好朋友出來喝兩杯，傾訴一下，能讓你的人生變得幸福一些！

8. 好朋友幫你增加自我認同

沒有人能比你的知心好友更了解你了，你的優點、缺點、習慣，他都知道，這就是你！當你感覺自己被擊倒，幾乎要把自己關起來耍廢的時候，好朋友可以拉你一把，讓你重新向前。他們精神上的支持永遠都能給你被愛的感覺，讓你更清楚的明白，同時擁有優缺點的你，才是真正的你，而你就是他們最好的朋友！

9. 好朋友能讓你更長壽

好朋友與你建立的強大牽絆關係，好像有著延壽仙丹的功效！一項在 2009 年完成的科學實驗顯示，強大的人際關係有效延長人類壽命，而原因在於相親相愛、互相需要、互相扶持的健康精神狀態，有助人類的生理及心理健康。多跟好朋友相處，你們之間的關係能讓彼此更長壽，相處的時間就能更長了！

看完這些，有想要抱抱自己的身邊的好朋友嗎？別猶豫了，快去約約好朋友們，這週末就去做快樂的事情、吃頓好的，聚聚他們，感謝他們吧！

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【本文獲「科學最前線」授權轉載。】