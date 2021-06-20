「我的伴侶是我最好的朋友」很幸福？專家提醒背後隱藏這些問題

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-06-20 11:02

你的伴侶，同時也是你最好的朋友，這聽起來很不錯。然而，這是感情或婚姻中的必要條件嗎？如果你們無法做到這點，會對彼此的關係有什麼影響？

奧巴馬曾在 2017 年的總統告別演說上，對著台下的妻子說：「米歇爾，過去 25 年，你不僅僅是我的妻子、孩子的母親，更是我的摯友。」我們有時也會在結婚典禮上聽到這樣的誓詞：「我真幸運，你既是我的愛人，也是我最好的朋友。」

你的伴侶可以同時成為你最信賴的朋友，聽起來是一件很棒的事。然而，你或許也想過，這該是篩選另一半的標準之一嗎？如果我的他，無法也成為我最好的朋友，是否證明他不是「對的人」？

關於這個問題，我們今天就透過各領域專家與調查研究結果，一起共同來討論。

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研究：這是一件幸運的事，但不是「必須」

可以很簡單地想像，當你的伴侶同時也是你最好的朋友，這的確是一件挺不賴的事。然而，在追求這件事之前，我們或許可以先關注自己的「需求」──你隨時都需要有好朋友嗎？

已經有一些研究顯示，人們在結婚之後，對於友誼的需求其實會下降。溫哥華經濟學院（Vancouver School of Economics）教授及《世界幸福度報告》（World Happiness Report）編輯 John Helliwell 研究發現，對人們來說友誼是真的很重要；然而對於已婚夫妻來說，你並不會像單身時期一樣那麼需要朋友：「因此我們才會覺得，婚姻是一種『超級友誼』。」

Helliwell 認為，結婚以後，對於本身在外面就有很多朋友的人來說，婚姻仍有它本身的功能與好處；而對於將伴侶視為對親密的朋友的人來說，婚姻的好處當然是更大的。然而他也強調，這是一種額外的收穫。

也就是說，它不會是所謂成就美滿婚姻的必要條件；它只需要被視為一種附加的價值。

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「他就是我最好的朋友」這樣的想法有什麼陷阱？

於是，「伴侶不是最好的朋友」不會怎樣，有的話當然更好。但它真的只有好處嗎？

專家就提醒了，「我的伴侶，就是我的最好的朋友」這樣的關係乍聽一下似乎無害，但這背後可能隱藏著一些需要被關注的隱憂。

美國夫妻治療師 Dr. Ellyn Bader 提到，使用「友誼」來定義彼此，並對此感到滿意，這可能是迴避衝突、緊張關係的危險信號：「這常常意味著你們不願再去面對和彼此相處的複雜性。」

加州門洛帕克伴侶研究所的創始人之一 Peter Pearson 也表示，最好的朋友和伴侶之間有一個關鍵的差別：「最好的朋友的標準之一，是無條件接納與認同。」譬如今天你的好朋友把你家廚房搞得一團糟，也不用一起承擔生活稅務，你其實你不會在乎；但相對的，夫妻之間意味著柴米油鹽，你們除了情感交會，還有很多現實生活層面的共處。因此，你們是無法迴避某些問題的。

於是，當你沉溺於「他就是我最好的朋友」的幸福感時，也要同時意識到婚姻與友誼之間實際存在的差異性。比起朋友，伴侶間需要更一致的價值觀；所謂「最好朋友」，不應該是被你們用以逃避現實生活中各個面向的陷阱。

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關係裡的分散風險原則：除了他，你還有沒有別的重心？

此外，我們也關注「伴侶兼具朋友」身份的風險。紐約心理學家 F. Diane Barth 曾分享到，伴侶同時是最好的朋友，其中也帶著依賴的意味──在你們的關係之外，你可能缺乏其他充實的生活。

就如同關係治療師 Aimee Hartstein 說明的，我們都需要一個強大的生活支援系統，但一個人不可能是一切。當你將對於友誼、愛情、婚姻的期待都投注在同一個人身上，會讓你們之間的關係乘載著巨大的壓力。或許有些關係能夠負擔，但這的確不是所有人都可以做到的事。此外，今天如果對方無法回應你的期望，你也可能會對他產生怨恨感。

這也是「別把雞蛋放在同一個籃子裡」的原則──也許，開始把你的伴侶當作你最好的朋友「之一」就好。你的伴侶跟你是同一個團隊，他能夠支援你的生活，這當然非常重要。然而，不管你們有多愛對方、你們有多契合，任何關係都一樣，你們都需要有各自呼吸的空間。

最後，回到我們的問題──伴侶跟友誼該同時兼具嗎？ Diane 指出，這個問題其實具有複雜性。有些人認為婚姻與友誼的結合是完美的，但有人覺得將兩者分開是更好的方法。而這是一種個人的選擇。此外，我們每個人的需求也會隨著時間改變。哥倫比亞大學的精神病學家和神經科學家 Amir Levine 研究指出，每個人都有一個屬於自己的依戀層級體系；也就是說，如果遇到不好的事情，我們向人求助時會有一個次序──年輕時，最高次序者通常是我們的父母或其他家人；成年後，他可能變成了朋友或戀人。

因此，這其中並沒有什麼規則。如果你還是很想知道答案，或許先聽一聽 Diane 提醒的那句──你該關心的，是你在這段關係裡「想要什麼」，而不是你「應該得到什麼」。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「我的伴侶，也該是我最好的朋友」關係心理學：這樣的想法會有什麼陷阱？】