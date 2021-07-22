近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！



日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》邀請到日本白手興家的創業界「神人」竹之內教博，他是日本有超過600間分店的按摩連鎖店「りらくる」創辦人，以及為創業者提供支援服務的「T's Investment」會長。雖然竹之內今年只有43歲，但個人資產已經有超過百億日圓，而且還未計算旗下生意的收益！最近他在網上分享了一段1億現金「開箱」影片，立即成為討論對象，網民都對他的經歷十分感興趣。

他除了在節目中公開價值6億日圓，總面積達7000平方呎的大豪宅之外，還毫不吝嗇地向觀眾透露3招「致富創業法則」。不過，他自認這些法則都非常「陰濕」，其中包括抄襲、欺騙等成分，但卻完全不會觸犯法例！

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相信大家都很好奇日本藝人的薪酬，到底當紅藝人一年賺多少錢？最近日本媒體「NewSee」，分析男星們的影視作品演出次數、廣告數目和歌手演出活動等數據，估算出他們在2021年的總收入，並排列出「吸金力最強」的20位男星！J家的「嵐」五子，包括已暫時退出娛樂圈的大野智都有上榜，而被公認最有錢的「大神」木村拓哉，居然輸給某位演員屈居第二？！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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