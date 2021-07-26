【東京奧運2020/日本東京奧運/美女選手】今年日本作為奧運主辦國，將派出306名男運動員以及276名女子運動員，合共582位選手爭奪金牌，是有史以來參與人數最多的一次，當中不乏有實力的俊男美女。有日本媒體選出10位今屆奧運最吸睛和值得期待的日本隊美女選手，其中包括新增項目空手道、衝浪和滑板的運動員，有位更被封為「空手道界綾瀨遙」！



東京奧運將有 33 個比賽項目，當中有5個新增或重新回歸項目，包括棒球、壘球（女性）、空手道、運動攀登、衝浪，以及滑板。日本派出276位女性運動員參賽，為歷屆最多，不少更是實力和顏值兼備的女神！日本網媒「Concrank」綜合了不同排名後計算成績，列出10位公認是「今屆奧運最吸睛美女選手」，大家又喜歡哪一位？

【10】澀野日向子（高爾夫球）

今年22歲，於1998年11月15日出生，身高167cm。出身於運動世家，父母都是田徑選手，而她從小其實喜歡壘球多於高爾夫球，最後考慮「職業」方向時選擇了後者。雖然年紀輕輕，但已取得優異成績，曾在2019英國女子公開賽奪冠，備受矚目。由於她在果嶺上不管成績好與壞，都會保持燦爛的笑容，一而媒體封為「微笑灰姑娘」。

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同場加映：東京奧運｜外國人數選手村6大罪 浴室太矮無雪櫃、紙箱床防性愛

今屆東京奧運可說是一波三折，最近爆出開幕禮作曲家小山田圭吾的校園欺凌黑歷史、奧組委又表示不排除最後一刻取消奧運，民眾都非常擔憂。位於東京晴海區的奧運選手村也受到不少投訴，有外國運動員在抵達選手村後不斷「吐槽」房間的設施，例如天花板太矮導致他們要頂著頭洗澡、俄羅斯隊的房間沒有電視和雪櫃等，當中最受爭議「紙皮箱床」被外媒嘲笑是「反性愛床（anti-sex bed）」，更有運動員在Instagram表示「Help」求助！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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