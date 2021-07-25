所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



大陸當紅男星吳亦凡，近日捲入酒局選妃、誘姦，甚至毒品醜聞，更被中國政府開聲封殺，一夜之後形象盡毀。更要命的是，有自稱受害的網紅都美竹爆料，指吳亦凡「是牙籤，兩三分鐘就結束」。丁丁的硬度、長度、持久度是男生的另類「三圍」，除了先天因素之外，其實也可以通過後天訓練加強。今次由一眾專家，一步步教大家如何鍛鍊，在不傷身及健康的前提下，擁有令你跟伴侶都可以滿足的完美「三圍」。

網紅都美竹爆料，指吳亦凡「是牙籤，兩三分鐘就結束」。

丁丁到底由何處開始度起？應該在甚麼狀態之下度？相信不少男生都有這個疑問。今次除了教大家國際認同的量度方法之外，亦會告訴大家香港，以及世界各地的丁丁長度，好讓大家有個比對。關於長度，不少朋友以為是先天因素冇得救，其實丁丁的長度可以分為六級，而且各有不同的好處，30cm不一家好；短小精幹的丁丁，可能更易令女生高潮呢！

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丁丁多硬才算硬？對男生來說，又應該如何量度，以及改善硬度呢？情趣頻道主持人芝芝表示，不少朋友都會有誤解，以為丁丁長就好，其實對於女生來說，丁丁的硬度更加重要，更會直接影響男生的戰鬥力。她將硬度分為四個等級，更為大家提供對應的訓練及強化方法，一起來看看吧。

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男生想盡辦法令自己更持久，不過持久也不一定是好事，更重要的是男生可以控制自己射精的時間，想射就射，想不射就不射。情趣女王SallyQ分享日本大師級性治療師亞當德永的經驗，教大家一套呼吸方法，持續訓練助你控精得心應手。

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同場加映：睪丸儲存量只夠3次射精！必睇4個縱慾過度徵狀

一夜幾次才算正常？精液會用完嗎？縱慾過度時身體會有警號嗎？男性泌尿研究博士許藍方表示，對於「一夜幾次郎」的問題，可以由生理及常人的角度去分析，生理上的確是有射精次數上的限制，只是許博士強調，重點根本不在次數，而是...

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