東京奧運正式揭幕，今屆新增的項目之一滑板，日前舉行男女街式賽事，精彩賽事引起不少觀眾關注。其實在每屆奧運會中，主辧國都有權推薦各運動項目予國際奧委會，以新增競賽項目。近日就有連登網民發起討論，熱議究竟有甚麼運動應該成為奧運之列，卻偏偏沒有？



作為今屆的新增項目，吸引到不少觀眾觀看。（Getty Images）

網民們的提議有正經亦有較新奇，但數到聲音最大的，必然是壁球。因為既然眾所周知的運動，奧運會中亦有相似項目如羽毛球和乒乓球，但卻一直不被列入項目之一，實在可惜！而且香港亦有不少出色壁球運動員，若能成為奧運項目，隨時能奪得獎牌！

香港有不少出色壁球運動員，若能成為奧運項目，隨時能奪得獎牌！（資料圖片）

此外，2020東京奧運遴選增設項目，從8項減為5項，2015年保齡球被剔除，世界保齡球主席唐柏格（Kevin Dornberger）當時也說對結果相當失望。更有網民認為保齡球入選奧運項目應是理所當然的事，對於無緣奧運甚為不解。

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同場加映：東京奧運 外國人數選手村6大罪

今屆東京奧運可說是一波三折，最近爆出開幕禮作曲家小山田圭吾的校園欺凌黑歷史、奧組委又表示不排除最後一刻取消奧運，民眾都非常擔憂。位於東京晴海區的奧運選手村也受到不少投訴，有外國運動員在抵達選手村後不斷「吐槽」房間的設施，例如天花板太矮導致他們要頂著頭洗澡、俄羅斯隊的房間沒有電視和雪櫃等，當中最受爭議「紙皮箱床」被外媒嘲笑是「反性愛床（anti-sex bed）」，更有運動員在Instagram表示「Help」求助！

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同場加映：東京奧運｜史上最殘忍開幕禮！88年漢城奧運聖火燒白鴿勁恐怖！

【東京奧運/東奧/聖火/東京奧運開幕】受到新冠疫情影響而延期1年的「東京奧運2020」，終於在7月23日日本時間晚上8點（即香港時間晚上7點）舉行開幕禮。每屆的開幕禮都會受到全世界注目，各個主辦國都會使出渾身解數展示一番。不過，開幕禮都是以直播形式舉行，有時候不免出意外。1988年的漢城（現稱首爾）奧運開幕禮，就發生過「聖火燒白鴿」意外。不少網民翻找當年的影片，從多角度分析事件，到底事情的真相是怎樣？

1988年的漢城（現稱首爾）奧運開幕禮，在1988年9月17日舉行。在典禮上，大會釋放飼養了4年的2400隻白鴿，寓意世界和平。不過，有部分白鴿被釋放後停留在聖火台上，直至聖火燃點的一刻都沒有離開。

當聖火手準備燃點聖火台時，仍然有不少白鴿停留在聖火台附近。

從直播畫面上看來，在聖火燃點的時候，不少白鴿看似被生活活被燒死。當時，此意外引來全世界的議論，不少人批評做法殘忍，認為主辦方虐待動物。

究竟真相係點？點擊全文睇：東京奧運｜史上最殘忍開幕禮！88年漢城奧運「聖火燒白鴿」惹眾怒