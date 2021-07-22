東京奧運將於7月23日正式開幕！開幕禮將於香港時間晚上7時至10時半，於日本國立競技場舉行，香港3間免費電視台當晚會一同直播。除了激烈賽事外，各國代表隊制服同樣受注目。《開罐Opener》為大家搜羅10國代表隊的戰衣，哪一件最有特色、為何加拿大隊服多負評？



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各國代表隊的開幕禮制服，成東京奧運開幕禮的看點之一。自各國公布參賽制服設計起，網民熱議不斷。其中加拿大國家隊公布閉幕式的牛仔風制服，受到不少網民批評，留言指設計不夠莊重，「牛仔褸就是個笑話」，「似滑板反叛青年」，「取消奧運吧」。

加拿大國家隊官網截圖

【1. 加拿大】

加拿大隊服由Hudson’s Bay設計，代表隊在官網上表示，隊服時尚而且實用，面料輕薄易排汗，能讓運動員保持涼爽舒適。對於牛仔設計，代表隊指「加拿大隊想向東京聞名的街頭藝術和時尚致敬，長青的牛仔褸配以塗鴉能帶出年輕和慶典的感覺。」但似乎網民不太受落。

加拿大國家隊官網截圖

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同場加映：7位90後香港美女運動員 羽毛球精靈林芷煖、跳高女神楊文蔚

有連登網民發文《一人n個靚女職業運動員》，更指「唔知點解職業運動員同靚女經常扯唔上關係」，其實香港本身已經有不少美女職業運動員。除了大家熟知的歐鎧淳、楊文蔚之外，更有世界第一的重劍手、花樣滑冰高手，以及香港羽毛球殘奧代表，而且她們都只是90後！

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同場加映：東京奧運選手村內部環境曝光！特製紙皮床、金色廁所被讚歷年最棒

延期一年的東京奧運將會在今年7月23日正式開幕，供運動員住宿的選手村亦已經落成，並已開放內部環境讓傳媒參觀。如早前的設計圖一樣，選手村內有21棟宿舍，供1.8萬名運動員及教練居住，另外還有不少設施。

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