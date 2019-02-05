細數情侶拜年見家長陷阱！男人必需知道的3大法則

過年對一些人來說，可算不上是什麼好消息。單身的怕相睇，戀愛中的怕被催婚，而即使想要結婚的人也有他們的煩惱。譬如，今年打算第一次去女友家拜年的男人們，都開始慌了。

我有一個做銷售的朋友就是例子。他與女友拍5年拖，今年打算去女友家裡拜年，結果面對客戶從來都不慌張的他，最近開始幾天幾夜都睡不着。不過，踏實的前提是靠得住，不該踩的雷區一個都不能踩。不然對方父母一不滿意，戀情就會被宣判死刑。我很多朋友在第一次去女友拜年的時候，正中槍口，事後後悔莫及的他們說，要是有一份《去女朋友家拜年指南》就好了。為此，我整理了很多過來人的經驗，希望能幫助每一個有情人順利跨過這道難關。

《逃避雖可恥但有用》劇照

法則一：「體貼的女友有時也會是豬隊友」

朋友李C第一次去女友家裡拜年是他大三的時候，本來想買水果跟煙酒。女友就很體貼地說：

又還沒有開始賺錢，這些就不用了，人到了就行。

於是，他兩手空空地去了，女友父母看他乖巧，在他走的時候還給他捎了禮品。結果一到家，女友就打電話跟他說，她爸媽埋怨他怎麼什麼東西都不帶。

第二次的他已經出來工作了，女友覺得之前給的印象不太好，這次一定要扳回一城。李C就特地“斥鉅資”給女友媽媽買了名貴的項鍊，還給女友父親送了一瓶93年的紅酒。結果，女友父親全程沒給他好臉色。

《僱傭妻子》劇照

身邊有經驗的朋友聽完這件事就說：「你女朋友是想找個理由跟你分手吧！」

因為兩手空空是大忌，而在沒有定親打算的前提下，也不能送太過貴重的禮物。更何況送一瓶酒還有送毒（獨）酒的意思。可以說是在進門之前就瘋狂踩雷，那如何才能正確得分呢？

很討未來岳父岳母喜歡的陳K就是個範本，他提前跟女友打聽好了未來岳父岳母的喜好，也詢問了身邊過來人送禮的經驗，最後挑選的禮品既送得出手，也不會價格高到會讓人有壓力。他還很有心地給女友親戚家的小孩子準備了紅包，一個五十，人手一個。

當地的規矩，他自然也提前做好了功課，像什麼潮汕地區拜年一定要帶大桔（潮州柑），而且要帶雙數的事情，他比女友還門兒清。

《逃避雖可恥但有用》劇照

法則二：「聽不懂有什麼，笑就對了。」

除了送禮，很多人還很擔心會聽不懂女方父母的“方言普通話”。因為在強大的方言普通話面前，自帶的語音辨識系統很容易短路當機。臨時抱佛腳學學當地方言，升級一下語音辨識系統吧，到時候又容易聽得雲裡霧裡。

我一征服了潮汕岳父的東北朋友就傳授了一個秘訣，那就是笑。不管長輩問什麼，先微笑點頭示意，遇到聽不懂的地方，再給女友使眼色，求助她翻譯。其次說話的時候，聲音盡可能的宏亮，這樣才能博取長輩的好感。

《逃避雖可恥但有用》劇照

他在其他地方上也很用心，平時很挑食的他，那天不管吃不吃得完，只要未來岳父岳母給他夾菜，他都會趕緊拿起碗接，順帶誇讚廚藝。

我們這群去過女友家拜年的朋友就驚歎：「“那飯量，你怎麼頂得住？」因為即使你已經吃下了三大碗飯，他們也還是會一邊很熱情地給你添菜，一邊抱怨你怎麼吃那麼少。

怎麼辦呢？他說：「是一上來就衝刺爭取把碗裡的菜吃完，那這樣是永遠吃不完的。」多講話，慢慢吃，吃得久才是關鍵。等幾個回合下來，飯桌上的人都陸續敗下陣來，未來岳父岳母再給你夾菜的時候，你這時候再推辭才算合情合理。

《逃避雖可恥但有用》劇照

法則三：「該不該過夜，是個大問題！」

吃完飯聊聊天，是時候該準備打道回府了。什麼時候才是最好時機呢？就是當女方父母讓你隨便坐坐，開始忙自己事情的時候，就可以準備撤了。這個時候，如果女方的父母給你回禮，一定要先假意推辭一番，不要全收也不能全都不收。當然，收回禮這還是小事，更讓人棘手的是家在外地的情況。

跟女友家裡人說自己要在外面住酒店吧，顯得他們有點不近人情。主動提要在女友家裡留宿吧，也不太合規矩。我那個東北朋友就說，這事就需要女方父母拿主意。如果他們沒有主動開口，那在聊天的時候，請自動忘記這個話題，一出門立馬預訂附近的酒店。

《逃避雖可恥但有用》劇照

而如果女方父母主動讓你留宿，那你可以提前好好慶祝一下了，因為這說明他們還是很認可你目前的表現。

不過，我的東北朋友深知驕兵必敗的道理。在留宿之後，在女友腦子短路說要同房睡的時候，主動說睡客房，收割了女方父母的好感。在留宿期間，也主動幫忙家務，甚至隔天還下廚做了一桌口味改良版的東北菜。

原本對女兒遠嫁頗有微言的女方父母，也開始放話說，他們家的女婿非他不可。

《逃避雖可恥但有用》劇照

在寫這篇文章的時候，我想起了我姐夫第一次來我家的情景，完完全全就是個愣頭小子，賺得不多，為人也很冒失，常常幾句話就聊不來，我爸媽剛開始對他的印象並不好。不過，我爸媽還是放心把我姐交給了他，後來兩個人的日子過得有聲有色。我爸說我姐夫傻是挺傻的，但勝在真誠，而且看得出來他對我姐是真的好，這種好是藏不住的。

我試着站在女方父母的角度上，看了這些總結出來的注意事項。我也不得不承認，這些技巧只是讓你更從容地表現自己，避開容易踩到的雷區，爭取不在不該失分的地方失分。真正重要的，其實是技巧之外的東西。

比如說你的人品，你的上進心，當然更重要的是你得讓他們相信，他們家的寶貝閨女跟著你不會過上苦日子。只有這樣，他們才會很放心地把女兒交給你。

最後，你去女朋友家拜過年嗎？你們那裡的習俗是怎樣的，又有什麼注意事項呢？歡迎多多留言補充，讓大家在這個新年都能順利地度過吧！

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