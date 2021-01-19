戀愛｜情侶間要有「距離」　別只顧著甜蜜　更要力求「甜而不膩」

撰文： 女子學 最後更新日期： 2021-01-19 10:31

距離產生美感，一直是句評價兩極的戀愛金句。有人認為，戀愛中的兩人就是要時刻聚首，讓甜蜜常在；也有人認為，愛情就是要適度留白，讓好感存續。兩種說法都有其道理，然而，並非所有人都有商討相處模式的權力，若換做遠距離戀愛的情侶，便毫無選擇空間，只能奉後者為準則，相信「距離會使兩人關係產生美感」。其實有點距離並沒有想像中那麼糟，畢竟愛情的維繫，不單靠黏膩。

不要只顧著甜蜜，更要力求「甜而不膩」

甜蜜有時候過了頭，反而會成負擔，朝夕相處的情侶亦然，遠距戀愛的兩人更是。並非無時無刻黏在一起、休閒假期只能預留給對方、得空就必須打視訊電話等行為，就能稱之為甜蜜。偶爾為之或許不錯，但若強行規定雙方遵守，對兩人相處可能不是長久之計。

即便是戀愛中的兩人，平時也會有各自的生活要過，有待精進的技能要進修，欲維繫的好友圈要聯絡。若上述的甜蜜日常變成「待辦事項」，以上這些需要大量「自己的時間」才能完成的項目將無法完成。愛情的美好之處，在於兩人相互扶持與成長，而非限制與綁架。給足彼此所需空間，才能讓甜蜜有回味的餘地。

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「做自己」不是陳腔濫調，是永世圭臬

你有自己的興趣嗎？你有自己的朋友圈嗎？你有平時熱愛的活動嗎？你，有屬於自己的生活嗎？編輯認為唯有當戀愛中的雙方都具備以上條件，樂於分享給對方理解並相互參與討論，這樣的愛情才有保值的可能。兩個獨立的個體相愛，才能夠在交付心意的同時保有自身完整，並排除「誰的空缺需要誰來填補」的問題。

談論愛情的初衷，面貌或許百百種，但能夠讓濃情密意細水長流的，往往需要「自己穩住自己生活」的能力。講得再現實一點：我們希望在愛情裡找尋的，是能夠和自己相襯、分享喜怒哀樂的同伴；而非要自己揹負、承擔一切責任的巨嬰，那樣的愛情不叫甜蜜的負荷，單純是負荷罷了，我們並不想成為那樣的保姆，想必對方也是。因此，愛情裡的做自己不是口號，是要你真的去「做自己」，認清自己的喜好、興趣、想法，讓自己完整，才不會出現希冀愛對方就能讓自己完整這種不負責任的期待。

遠距離其實不難，只要充實自己，別將重心寄放在對方身上，維繫心法就成功一半，至於剩下的另一半則由對方負責。我們唯一能控制的，只有自己的思考模式，謹記愛情不是黏膩的兩人，而是獨立的你，有對方的陪伴。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】