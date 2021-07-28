【東京奧運2020／男子跳水／金牌／Tom Daley／戴利】今年27歲的英國戴利（Tom Daley）與其拍檔李爾（Matty Lee）在奧運男子雙人10米高台跳水擊敗中國隊，亦是他出戰四屆奧運以來首次奪得金牌！這位不論是外貌和肌肉都零死角的「跳水王子」，在奪金後親自為獎牌編織了「毛冷外套」，前後印有英國和日本國旗，非常細心。誰會想到滿身肌肉的俊男居然有這項隱藏技能呢？日本網民將相片放上Twitter後即時吸引超過8萬讚好，更翻出Tom Daley和其丈夫的甜蜜愛情故事！



英國「跳水王子」Tom Daley靠零死角俊俏外貌與身材吸引無數外國粉絲，最近更因為奪得金後為獎牌編織英日國旗的「小外套」而令大量日本網民為之瘋狂。為了不讓珍貴的獎牌刮損，他用藍白紅顔色的毛冷，親手編織了一個印有英國與日本國旗的小袋保存金牌。心思細膩的小手作看似與運動員完全無關，但Tom Daley卻偏偏擁有這項極具反差萌的隱藏技能！他更有一個專門放編織作品的IG「madewithlovebytomdaley」，除了小飾物之外，他還會為47歲導演丈夫Dustin Lance Black和超可愛兒子Roggie織衣服！

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心靈手巧又有運動細胞的Tom Daley其實是一名同性戀者，在2013年於個人YouTube頻道上公開「出櫃」，承認與一名男性交往中。他的對象是47歲的美國導演及編劇Dustin Lance Black，曾以講述美國首位同性戀政治家的電影作品《夏菲米克的時代》，獲得2008年奧斯卡金像獎最佳原創劇本，亦是一名LGBT權利運動家。

兩人年齡相差20年卻非常甜蜜，原來背後有段童話式愛情故事。Tom Daley表示，在2012年倫敦奧運取得銅牌後，他曾一度因為壓力問題而患上壓力創傷症候群，並以為這生再也無法跳水，更有退役的念頭。Dustin的出現讓他一見鍾情，並鼓勵他克服心理障礙順利參與2016年的里約奧運，Tom Daley更坦言戀人是他繼續跳水的原因！兩人於2017年結婚，翌年透過代母產下金髮兒子 Robert Ray Black-Daley（Robbie），這次Tom Daley奪金後激動地表示：「我很驕傲地說我是同性戀者。」而在家中觀賞賽事的丈夫亦難掩興奮的心情，激動得不斷大叫！

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同場加映：日媒票選「10位最美日本選手」19歲衝浪女神大晒比堅尼

今年日本作為奧運主辦國，將派出306名男運動員以及276名女子運動員，合共582位選手爭奪金牌，是有史以來參與人數最多的一次，當中不乏有實力的俊男美女。有日本媒體選出10位今屆奧運最吸睛和值得期待的日本隊美女選手，其中包括新增項目空手道、衝浪和滑板的運動員，有位更被封為「空手道界綾瀨遙」！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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