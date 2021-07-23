【東京奧運/東奧/聖火/東京奧運開幕/ 開幕禮】受到新冠疫情影響而延期一年的2020東京奧運，於7月23日正式開幕！開幕禮於香港時間晚上7時至10時半，於日本國立競技場舉行，香港3間免費電視台免費直播。



2020東京奧運將於7月23日正式開幕。（網上圖片）

受到新冠疫情影響而延期一年的2020東京奧運，終於在7月23日正式開鑼。不過大部分賽事將閉門作賽，預計將損失800多億日圓的門票收入（折合約60億港元），2020東京奧運預料將破紀錄成史上成本最貴的奧運會。在未開始任何賽事前，日本已經奪得了9個第一！



【1】第一次推遲舉辦

受新冠疫情影響，2020年3月國際奧委會與日本政府決定將東京奧運推遲一年舉行。雖然1916、1940及1944年的夏季奧運會曾因第一、二次世界大戰而三度停辦，但推遲舉行屬於首次。

因疫情延後一年的東京奧運即將開幕，不過大部分賽事將閉門作賽。（網上圖片）

【2】第一次沒有場內觀眾

字：早於今年 3 月，東京奧組委決定不接受海外觀眾到日本觀看賽事。7 月 10 日，東京奧組委再宣布，東京地區以及周邊三縣的比賽將閉門舉行。至於奧運開幕禮，亦只容許少於一千位嘉賓入場觀禮。大多數東京奧運的比賽將以空場形式舉行，屬奧運歷史上首次。

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同場加映：7位90後香港美女運動員 羽毛球精靈林芷煖、跳高女神楊文蔚

有連登網民發文《一人n個靚女職業運動員》，更指「唔知點解職業運動員同靚女經常扯唔上關係」，其實香港本身已經有不少美女職業運動員。除了大家熟知的歐鎧淳、楊文蔚之外，更有世界第一的重劍手、花樣滑冰高手，以及香港羽毛球殘奧代表，而且她們都只是90後！

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同場加映：東京奧運選手村內部環境曝光！特製紙皮床、金色廁所被讚歷年最棒

延期一年的東京奧運將會在今年7月23日正式開幕，供運動員住宿的選手村亦已經落成，並已開放內部環境讓傳媒參觀。如早前的設計圖一樣，選手村內有21棟宿舍，供1.8萬名運動員及教練居住，另外還有不少設施。

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點擊看全文︰東京奧運選手村內部環境曝光！特製紙皮床、金色廁所被讚歷年最棒