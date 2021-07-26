【西矢椛／堀米雄斗／東京奧運2020／日本東京奧運／滑板】今屆東京奧運首次增設的滑板項目分別有街頭和公園的男女子賽事，其中街式滑板賽事已於今天（7月26日）圓滿結束。來自日本的22歲「滑板王子」堀米雄斗和去年才小學畢業的13歲日本小妹妹西矢椛，在總共80位滑板選手中脫穎而出，贏得此項目歷史上首面金牌。其中女子賽事戰況激烈，頭三名的得獎者居然全部都是中學生，更有位巴西小蘿莉被封為「滑板小仙女」！



這個新項目的選手全部充滿個性，帶著耳機隨著節奏在賽場自由擺動的姿勢都讓人眼前一亮，《Opener 開罐》帶大家認識奧運街頭滑板賽的6位獎牌得主，當中不乏俊男美女！

【1】西矢椛

日本大阪府松原市人，出生於2007年8月30日，今年只有13歲，就讀松原市立松原中學二年級。7歲開始接觸滑板，僅訓練了6年便以15.26分的成績奪得今屆東京奧運街式女子滑板賽金牌，超越了1992年奧運200米蛙式金牌岩崎恭子14歲參賽的記錄，成為日本史上最年輕的奧運金牌得主。

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【2】Rayssa Leal

巴西隊代表選手，於2008年1月4日出生，比金牌得主西矢椛還要年輕半年之多，成為今屆東京奧運街式女子滑板賽銀牌得主。她在8歲時穿著鮮艷藍色tutu芭蕾舞裙、套上仙女翅膀在滑板場上一展英姿的影片在網上走紅，被傳媒封為「滑板小仙女」，Instagram有超過233萬人追蹤。她同時是過去85年來奧運最年輕獎牌得主，記錄為13歲203日。

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同場加映：日媒票選「10位最美日本選手」19歲衝浪女神大晒比堅尼

今年日本作為奧運主辦國，將派出306名男運動員以及276名女子運動員，合共582位選手爭奪金牌，是有史以來參與人數最多的一次，當中不乏有實力的俊男美女。有日本媒體選出10位今屆奧運最吸睛和值得期待的日本隊美女選手，其中包括新增項目空手道、衝浪和滑板的運動員，有位更被封為「空手道界綾瀨遙」！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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