電視劇中主角遇上車禍失意是常見橋段，結局多數靠愛情力量恢復記憶，但現實中失憶的人到底是如何尋回記憶碎片？日本有位失憶男生機緣巧合下，發現食杯麵竟可「解鎖」破碎的記憶併圖，於是持續地食了過萬杯杯麵，現在已經尋回大部份記憶，同時成為即食麵達人！



日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた》邀請了自稱「即食麵達人」的大和一郎，分享他如何透過進食杯麵恢復記憶的神奇故事。大阪出身的大和本來是一位心理學家和針灸師，可是前幾年不幸遇上嚴重交通意外，被一輛汽車迎面撞飛，陷入昏迷，雖然幸運地脫離生命危險，卻在醒來時喪失了所有記憶。

在醫院治療期間，大和一郎失去了說話、認字、感情，以及所有日常生活的自理能力，回到了剛出生嬰兒的等級，連經驗豐富的醫生也對失憶病人束手無策。機緣巧合之下，大和發現吃杯麵時腦海居然浮現了小學游泳的片段，隨後他又嘗試另一款麵，不同的回憶再次重現眼前！

為了取回所有記憶，他決定每天吃5款杯麵，至今已經吃了超過1萬碗麵，不少網民都擔心他的健康，隨時「未找回全部記憶便已經吃到腎虧」。到底為什麼即食麵會有恢復記憶的「神奇藥效」？👇👇👇點擊圖片看大和一郎吃杯麵尋回記憶的經歷👇👇👇

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同場加映：日漫已被中國超越？內地瘋狂挖角 日媒分析中國動畫只有一個弱點

最近日本的電影和動漫業界開始傳出「即將被中國超越」的說法，到底是否真有其事？有媒體對這件事進行了詳細分析，發現中國的動漫產業發展神速，市場規模在10年來上升超過1倍，原創作品亦越來越高質，販售動漫精品的商店開始用國貨取代日本動漫精品。不過，電視台邀請專家解說時，卻認為日本作為「動漫大國」的地位依然不會動搖，全因中國內地一個重大的死穴！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

👇👇👇點擊圖片看小山田圭吾的變態欺凌行為和人渣語錄👇👇👇

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