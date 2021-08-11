日本鬼故︱7大恐怖都市傳說　電車故勁心寒、肯德基爺爺會詛咒？

時間已經進入了農曆七月，暑氣蒸騰的夏日總讓人燥熱難耐，能夠讓人從骨子裡涼透到外的莫過於怪談啦！除了進電影院享受聲光效果彷若置身怪談中以外，這邊精選了7則日本都市怪談，除了感受怪談的氣氛外，也能夠稍稍了解日本的文化喔，這次準備的除了新手入門經典款外，也有一些近代的都市傳說，筆者提醒以下雖然沒有恐怖照片但如果真的膽小可別忘了找朋友一起看喔。



▼▼▼即睇7個心寒都市傳說！下文再解說鬼故內情▼▼▼

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1.廁所的花子

實際上「廁所的花子」是流傳自1950年代有流傳，但在1980年左右才開始在日本全國的小孩子界盛行的都市傳說，也隨之有了各種相關的作品，例如台視在玫瑰之夜中就曾穿插播出日本動畫《花子來了》，日本著名恐怖少年漫畫《靈異教師神眉》中也有廁所花子的角色登場。

廁所花子的傳聞一般普遍相信是源自於從江戶時代的廁神信仰，因為廁神是穿著紅白衣服的女子的形象，傳到近代時這樣的信仰已經失傳，便被轉化成都市傳說。

2. 裂嘴女

裂嘴女的都市傳說是源自1979年夏天在日本校園傳開，到1990年代都十分盛行，也有傳出過與裂嘴女相關的社會事件引起騷動，有部分學者指出裂嘴女是源自於《四谷怪談》中醜女阿岩的現代轉化，加上時代剛出現了第一次的整形風潮，對整形失敗的恐懼時有耳聞而誕生下的都市怪談。

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3. 隙間女

類似這樣的隙間女傳聞，以當年日本藝人櫻 金造所說的版本為主，也曾有過類似的版本在江戶時代古老奇譚「耳袋」中出現過，這些怪談都是源自人類對空隙黑暗中的想像與恐懼。

4. TEKE TEKE

TEKE TEKE這樣的都市傳說都是以北海道這樣極度寒冷的背景為舞台，幾乎都是提到了室蘭女學生遭遇到電車的事故導致下半身斷離的恐怖故事，因為北海道的氣溫較低，傳說中女學生因為斷裂處被冰封而延長了活動時間而有靠著手拖行的恐怖舉動，但實際上北海道的最低氣溫並不會立刻冰封溫熱的鮮血.....現實中並沒有發生過這樣的事情。

※TEKETEKE：「テケテケ」指因遭遇電車事故僅存上半身，用來形容用兩手移動上半身發出的聲音，代稱為故事中亡靈的名字。

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5. 如月車站

七年後，2ch的原文下出現了一篇自稱是葉純的留言，說自己已經回到車站了但是時間卻過了七年，父母也像沒事人般地來迎接她。

6. 八尺大人

八尺大人這樣發生在現代的恐怖故事，實際上是日本論壇網友的集體創作，也在這幾年來有許多相關的恐怖作品被大家所認識，甚至最近最新的惡靈古堡系列遊戲中《惡靈古堡 村莊》中人氣反派角色「蒂米特雷斯庫夫人」高大的身材也被謠傳靈感來源與八尺大人有關。

7. 肯德基爺爺詛咒

日本肯德基公司深怕阪神虎迷將桑德斯上校人像與阪神虎隊的戰績做連結，特別打造穿著當時的球隊教練星野仙一背號球衣的桑德斯上校人像，安置在球場附近分店的門前。

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聽日本怪談 來點涼涼的降溫

看完後有沒有感覺稍微降溫了呢？這些怪談隨著時代的演變，或許細節稍有更動，但是恐怖感是不會減少的。如果對於日本都市怪談有興趣的話，這個夏天也許可以省幾度的冷氣費呢！

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