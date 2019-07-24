日本都市傳說「細思極恐」　廁所女鬼竟藏另一個更可怕故事！

你一定聽過「廁所裏的花子」，但你知道祂躲在第幾間廁所裏嗎？又是甚麼原因讓祂成為「花子」呢？原來都市傳說背後還藏着這麼大的隱憂…

相信大家都不陌生「廁所裏的花子」這個源自於日本的都市傳說，傳說中花子留着一頭傳統的西瓜皮髮型，身穿白色上衣與紅色吊帶裙（小編：怎麼有點像櫻桃小丸子），因懷有怨恨所以變成亡靈躲在學校的廁所裏…...

「廁所裏的花子」竟有點像小丸子。（Twitter@1963noo）

那花子究竟是怎麼出現的呢？花子的傳說最早出現在戰後五零年代左右，八零年代後便開始廣為流傳在學生們之間，之後也出現了許多動漫畫以及電影作品。

至於花子的由來眾說紛紜，而收錄在山口敏太郎（對都市傳說、妖怪相當有研究的作家）的作品中、同樣也是日本流傳最廣的說法則描述，花子是在假日到學校遊玩時遭到精神病患追殺，雖然她躲進了廁所，但還是不幸被找到，最後慘死在第三間、也就是她躲起來的那一間廁所裏。

花子是在假日到學校遊玩時遭到精神病患追殺，最後慘死在第三間。（《都市傳說之女》劇照）

其他較為熟知的說法也有花子是被父親虐待致死、在學校不小心失足摔死等傳言，雖然花子的死因不盡相同，但探究背後更深層的原因，很大一部分都是來自於社會對公共安全的隱憂。從首次出現傳說的五零年代，那時社會難免有些動蕩不安，也沒有發達的通訊設備，家長們很難掌握到小孩的行蹤——因此花子成了一個悲劇的範本，提升孩童與家長們對社會安全的關注。

《廁所裏的花子新章～花子VS洋介～》，號稱是男女搶廁所的世紀對決。（《廁所裏的花子新章～花子VS洋介～》劇照）

搞笑恐怖？即睇《廁所裏的花子新章～花子VS洋介～》劇照▼

+ 3 + 2

＊小編溫馨提醒：雖然花子VS洋介乍聽之下很搞笑，但它仍舊還是一部恐怖片，膽小的朋友們還是不要輕易嘗試喔！

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