東京奧運開幕多日，不少焦點項目已有賽果。不過有內地網民不太滿意賽果，所以會去得獎選手的社交網站反映意見。在26日晚的乒乓球混雙比賽力壓中國隊的日本選手伊藤美誠和水谷隼、28日晚的男子體操個人全能賽奪冠的橋本大輝等5位日本選手，都被內地網民洗版討伐。



【1】橋本大輝（資料圖片）

19歲的超新星橋本大輝在28日晚的男子體操個人全能賽中，力壓中國隊的肖若騰奪冠。肖若騰原本以88.054分領先，在最後的單槓項目中卻被橋本大輝逆轉，最後以總分88.465拿下金牌。宣布結果當下肖若騰雖難掩失望之情，但仍大方恭賀對手，中日體操隊亦有互相擁抱以示風度。

【1】（賽事截圖）

然而，在比賽結束後，微博出現一句叫「#中国体操队遭受的不公#」的熱搜標籤。內地網民對賽果表示不滿，指橋本大輝在跳馬項目落地時有一隻腳不慎踏出界，但評判卻沒有因此而扣分，這亦間接影響賽果令中國隊落敗。大批不服賽果的內地網民隨即到橋本大輝的個人社交網站留言，指他是「日本國恥」、「不配得獎」等。除他以外，還有4位日本運動員亦有相同遭遇，事件已引起日本各界及網民關注選手被網絡留言攻擊的情況。不過亦有些網民好心勸喻同胞要理性一點，不要引起罵戰。

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同場加映︰東京奧運項目公仔掀網民二次創作 30張返工湊仔共鳴佳作超爆笑

東京奧運開幕禮中，由真人表演神還原運動項目圖案的「超級變變變」環節一鳴驚人，引起全球熱話。事後，大量日本網民自己創作了同類的圖案，而題材則變為日常發生的趣事，《開罐Opener》為大家精選了30張佳作，看看大家有沒有共鳴！

東京奧運開幕禮後，日本Twitter流行一個Hashtag「ピクトグラム」（Pictogram），網民一個個接力分享自己創作的奧運圖案，用生活趣事作為題材，有育兒系列、社畜系列、明星系列等，全部都超有創意，引發其他網民共鳴。以下這30張佳作，你最喜歡哪一張呢？

【1】帶兩個小朋友出去購物。（Twitter@aiuepo615）

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同場加映︰東京奧運｜三項鐵人多名選手游黃綠色水狂嘔 網民︰東京灣是屎海

東京奧運舉行以來投訴不斷，剛完成的三項鐵人賽又出現投訴。男子三項鐵人賽在7月26日於東京台場海濱公園舉行，可是觀眾關注的不光是賽果，而是比賽完結後多位選手在岸上集體嘔吐的畫面。事後日本網民怒轟比賽地點的東京灣水質太差，甚至形容該地點是「屎味的海」。

（網上圖片）

東京奧運男子三項鐵人賽7月26日在東京台場海濱公園舉行。從比賽畫面可見，左邊是選手們下水的地點，但揚起的水花卻是黃綠色的。不少網民在觀賽的時候也注意到水質問題，近鏡更驚見參賽選手身邊的水超污濁，賽後不少人在岸上集體嘔吐，連項目金牌得主的挪威選手Kristian Blummenfelt都要坐在輪椅上休息。

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比賽畫面立刻引起日本網民關注東京灣的水質問題，不過日本《讀賣新聞》則發表報導指訪問過比賽選手，他們表示沒有異味。不過該處水質差其實並不是最近的問題，早在2017年的水質檢查中，海水大腸桿菌量超標21倍。2019年8月在台場舉辦的OPEN WATER SWIMMING已有選手表示，該地方的海水有一股「像廁所一樣的臭味」。當時港區的議員已解釋過，由於東京地下水道的設計是將生活污水及雨水一同排放的「合流式」，污水排放系統難以負荷，所以會發生無法完全過濾乾淨污水的情況，尤其是在風雨來臨的時候。碰巧近日有颱風Nepartak靠近東京所在的關東地區。奧組委在下雨後亦有檢查水質，海水亦曾被驗出有大腸桿菌。

比賽水質引起大量網民熱烈討論，不少人狠批大會沒有做好過濾很失敗，亦有人認為選手們嘔吐是因為氣溫太高，體力消耗過度所致。網上亦流傳兩張在東京灣及其他水域收穫到的蠔的照片，明顯見到聲稱在東京灣生長的蠔顏色極為怪異，顯示水質受到污染。

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