【東京奧運2020／乒乓球／水谷隼／伊藤美誠】東京奧運乒乓球混雙日本隊代表水谷隼和伊藤美誠，於昨天（7月26日）以4：3的成績擊敗勁旅中國隊代表許昕和劉詩雯，奪得日本史上首面乒乓球金牌。這對青梅竹馬的夢幻組合奪金後立即被網民起底，其中水谷隼於賽中佩戴的眼鏡最受矚目，原來他患上不能看清球的眼疾，抱恙堅持出賽奧運背後有段感人故事；而「妹妹」伊藤美誠在小學六年級時接受的電視台訪問影片亦被媒體翻出重播，她竟然曾在9年前作出「打敗中國」的奪金預告？！



乒乓球混雙選手水谷隼（32）和伊藤美誠（20）為日本奪得歷史性首面金牌，這對年齡差距12歲卻默契十足的組合被稱爲「乒乓兄妹」，他們的家鄉同是靜岡縣磐田市，兩人的緣份早在16年前結下，伊藤只有4歲的時候便在水谷父母開設的乒乓球教室上課，可說是「由細玩到大」的青梅竹馬。

奪金消息傳出後，不少人都好奇他們的成長經歷以及水谷隼帶特殊眼鏡出戰的原因。台灣知名球評人石明謹在Facebook解釋指，其實水谷隼在幾年前已經證實罹患眼疾，在光線下沒辦法看清楚球的動向，必須戴上特殊眼鏡改善問題。而他今次抱恙堅持與「妹妹」伊藤美誠出戰奧運，背後居然藏著一個感動全國的原因！

除此之外，日本媒體更曾重播了伊藤美誠於9年前接受電視台訪問的片段，當中竟然「預言」了水谷隼將打敗中國，怎料最後居然是攜手踏上奧運舞台奪得金牌！

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同場加映：日媒票選「10位最美日本選手」19歲衝浪女神大晒比堅尼

今年日本作為奧運主辦國，將派出306名男運動員以及276名女子運動員，合共582位選手爭奪金牌，是有史以來參與人數最多的一次，當中不乏有實力的俊男美女。有日本媒體選出10位今屆奧運最吸睛和值得期待的日本隊美女選手，其中包括新增項目空手道、衝浪和滑板的運動員，有位更被封為「空手道界綾瀨遙」！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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