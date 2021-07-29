【伍家朗/李慧琼/穆家駿/東京奧運/伍家朗球衣】受球衣風波影響，世界排名第9的港隊羽毛球代表伍家朗昨日（28日）換上印有區旗的FILA球衣出戰第二場小組賽敗陣，無緣晉身16強，他賽後接受訪問坦言，球衣風波對心情「無影響就假」。民建聯主席李慧琼今早（29日）於商台節目中拒認黨員影響伍家朗作賽，「我相信專業運動員，係冇咁輕易因為客觀環境，而影響佢嘅專業水平」。

雖然運動員都是比試實力，但其實選手都會有些小迷信去推高運氣，而過去伍家朗的訪問中也曾透露自己也有些習慣在比賽前會做，《開罐》就為大家合集了選手們的小迷信。



伍家朗昨日（28日）出戰第2場小組賽事，不敵危地馬拉的選手，未能晉身16強。（資料圖片）

世界排名第9的港隊羽毛球代表伍家朗昨日（28日）出戰第二場小組賽時換上印有區旗的FILA球衣，但最終以局數0：2敗陣，無緣晉身16強。他賽後接受訪問表示，球衣風波對心情有影響，已盡量在過去數日調整，但最後亦發揮不佳。事後有觀眾發現他在作賽期間不斷整理球衣，而且衣服非常黏身，他整件濕透的球衣與對手乾爽的球衣有強烈對比，質疑新衫影響伍家朗表現。民建聯主席李慧琼今早（29日）於商台節目中拒認黨員影響伍家朗作賽，「我相信專業運動員，係冇咁輕易因為客觀環境，而影響佢嘅專業水平」。

雖說專業運動員比賽，比的不只是選手們的實力，有時候亦有些少運氣成份。體壇中不少運動員，都會歸納出一套自我心理暗示的小怪癖來求取運氣。透過重複同樣的事情和動作帶來安全感，讓自己在賽場上感到一切都如平日般順利，為運動員帶來信心和心境上的平靜。如剛在東京奧運男子雙人10米高台跳水中勇奪金牌的「英國跳水王子」Tom Daley 曾在訪問中表示，從小每次比賽都必定會帶一隻象徵幸運的馬騮公仔（Lucky Monkey）並放在池邊，比賽時看到會倍感安心。

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