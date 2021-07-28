【何詩蓓／東京奧運／奧運】繼張家朗於男子花劍比賽後為港奪得今屆首面金牌後，今早（28日）游泳港隊何詩蓓再於200米女子自由泳銀比賽中勇奪銀牌！正當大家以為如此優秀的運動員定必投放不少時間於訓練上、沒時間專注學業，何詩蓓的出現絕對是告訴大家何謂文武雙全！皆因此位銀牌得主絕對稱得上是位學霸！除了她以外，其實香港選手中同樣有不少高材生，《開罐 Opener》為大家盤點當中的11位！



今早（28日）游泳港隊何詩蓓再於200米女子自由泳銀比賽中勇奪銀牌！（資料圖片）

【1】游泳 何詩蓓

何詩蓓是香港及愛爾蘭混血兒，卻在香港長大，因此跟大家一樣是應考DSE的！不如以為「鬼妹仔」外表的她中文能力會較遜色，其實她於DSE中文科考獲4！通識及英文更分別有5**及5＊！如此優異的成績，就讀的大學當然亦相當不俗！

究竟香港哪隊最多高材生？👇👇👇點擊圖片睇11位高學歷香港奧運選手👇👇👇

+ 42

同場加映：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 有一項可以全香港人參與！

東京奧運正式揭幕，今屆新增的項目之一滑板，日前舉行男女街式賽事，精彩賽事引起不少觀眾關注。其實在每屆奧運會中，主辧國都有權推薦各運動項目予國際奧委會，以新增競賽項目。近日就有連登網民發起討論，熱議究竟有甚麼運動應該成為奧運之列，卻偏偏沒有？

👇👇👇點擊網民們提議哪些運動！👇👇👇

+ 13

點擊睇全文：東京奧運｜13歲西矢椛破紀錄奪金！6位型爆街式滑板奪牌選手起底

同場加映：張家朗成193劍神 6位港產劍擊手超高顏值

香港劍擊隊男子花劍代表張家朗早前歷史性殺入決賽並奪得金牌，為香港拿下有史以來第二面奧運金牌！奪金消息除了引起香港市民對張家朗的關注，其所屬的香港劍擊隊亦成為不少人茶餘飯後話題。有網民更眼利發現隊內有不少高顏值成員，表示「點解香港劍擊隊出特別多靚仔靚女」。下文將為大家介紹曾屬於港隊的6位劍擊男女神，讓大家大飽眼福！

👇👇👇點擊圖片睇6位高顏值香港劍擊運動員👇👇👇

+ 5

仲有另位幾位高顏值選手！點擊全文睇：張家朗成193劍神 6位港產劍擊手超高顏值 有個混血劍擊花美男