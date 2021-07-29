【伍家朗／伍家朗球衣／東京奧運】受球衣風波影響的港隊羽毛球選手伍家朗28日換上印有區旗的FILA球衣出戰第二場小組賽，但最終以局數0：2不敵危地馬拉對手，無緣晉身16強。事後不觀眾發現他在今場賽事上經常整理球衣，加上他整件濕透的球衣與對手乾爽的球衣有強烈對比，質疑新衫影響伍家朗表現。

及後再有網民發現這件來自FILA的新球衣其實是網球衣，規格上並不適合打羽毛球。究竟「真相」是怎樣，《開罐 Opener》記者發現淘寶天貓FILA官方旗艦店有售同款球衣，決定向客服問個究竟！



不少觀眾發現伍家朗在今場賽事上不時整理球衣。（資料圖片）

淘寶天貓FILA官方店有售同款球衣，售價¥439，以淘寶價來說絕不便宜。當中亦有提及商品面料為100%聚酯纖維。

那究竟此衣服能否穿來打羽毛球？若穿的人大汗會否不適合？衣球又是否速乾？👇👇👇點擊圖片睇客服點講！👇👇👇

雖然以上客服如此回覆，但伍家朗球衣昨天的表現可謂相反，濕得像落過水一樣。而最搞笑的就是記者與真人客服對話前，是先與AI（人工智能）客服對話。AI的答覆與真人客服可謂一個天一個地……👇👇👇點擊圖片睇AI客服又點回答👇👇👇

不過不論真人還是AI客服，相信大家對於此件球衣的性能都有目共睹，大家購物前都要多作判斷，不要盲目信任客服！

同場加映：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 有一項可以全香港人參與！

東京奧運正式揭幕，今屆新增的項目之一滑板，日前舉行男女街式賽事，精彩賽事引起不少觀眾關注。其實在每屆奧運會中，主辧國都有權推薦各運動項目予國際奧委會，以新增競賽項目。近日就有連登網民發起討論，熱議究竟有甚麼運動應該成為奧運之列，卻偏偏沒有？

👇👇👇點擊網民們提議哪些運動！👇👇👇

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點擊睇全文：東京奧運｜13歲西矢椛破紀錄奪金！6位型爆街式滑板奪牌選手起底

同場加映：張家朗成193劍神 6位港產劍擊手超高顏值

香港劍擊隊男子花劍代表張家朗早前歷史性殺入決賽並奪得金牌，為香港拿下有史以來第二面奧運金牌！奪金消息除了引起香港市民對張家朗的關注，其所屬的香港劍擊隊亦成為不少人茶餘飯後話題。有網民更眼利發現隊內有不少高顏值成員，表示「點解香港劍擊隊出特別多靚仔靚女」。下文將為大家介紹曾屬於港隊的6位劍擊男女神，讓大家大飽眼福！

👇👇👇點擊圖片睇6位高顏值香港劍擊運動員👇👇👇

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