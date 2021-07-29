【東京奧運/東京奧連媒體中心/東奥2020】東京奧運開幕已接近一星期。受到疫情影響，今年海外的觀眾都不能飛到東京現場感受氣氛，只能透過媒體取得與奧運相關資訊。除了運動員之外，記者在今年的奧運中亦擔當著十分重要的角色。近日，有韓國記者就在YouTube上公開了東奧媒體中心的實況，各國的記者聚首一堂埋頭苦幹寫稿的場面十分壯觀。



受到新冠肺炎的疫情影響，原定於2020年舉行的東京奧運，都被逼延期1年舉行。為了採訪這個盛事，逾4000名來自世界各地的記者都紛紛來到現場。不過，在疫情仍未受控的情況下，記者在抵達東京的14天內，基本上都只能大會指定的場所活動。而他們最常駐的地方，就是主媒體中心。

韓國記者公開媒體中心實況／YouTube@VIDEOMUG

東京奧運主媒體中心，位於東京都江東區有明的東京國際展示場TOKYO BIG SIGHT。裡面分為主新聞中心MPC（Main Press Centre）以及IBC國際廣播中心（International Broadcast Centre）。MPC主要發布一些關於奧運的最新消息，亦提供空間給各地記者更新最新資訊，而IBC則是各地電視台進行直播的地方。

過百記者聚首MPC工作空間埋頭苦幹／YouTube@VIDEOMUG

除了工作的地方之外，主媒體中心亦有提及其他一般的措施，例如食堂、紀念品店等。早前就有法國記者在Twitter上公開一份購自媒體中心餐廳的漢堡包餐，表示「似食橡筋」，批評餐廳又貴又難食。韓國記者亦親身嘗試了這份名為「地獄漢堡」的餐點，到底是否真的像法國記者所說的一樣？其他在東奧媒體中心的情況又是怎樣？

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