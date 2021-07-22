東京奧運｜加拿大田徑女神撞樣黑寡婦　仙氣外貌魔鬼身材吸41萬粉

【東京奧運/運動女神/美女運動員】2021東京奧運快將開幕，今年因疫情關係觀眾只可以透過電視熒幕觀看激烈戰況。除了賽事吸睛外，賽場上不少美女運動員同樣吸睛。今年25歲的Georgia Ellenwood是來自加拿大的田徑運動員，在2018加拿大全國賽七項全能中奪得冠軍，擁有天使臉蛋和魔鬼身材的她被網民封為「仙氣女神」。



george_ahhh@Instagram

大家或許聽過三項鐵人（游泳、單車、長跑），但大家又知不知道田徑都有七項全能呢？七項全能（heptathlon）是田徑運動中全能運動項目的一種。比賽成績是按照田徑運動全能評分表，將各個單項成績所得評分加起來計算，總分多者為優勝 。女子七項全能比賽的項目包括100米短跑、跳高、推鉛球、200米短跑、跳遠、標槍及800米，比 賽需於兩日內完成，非常考驗選手的耐力及適應力。

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今年25歲的Georgia Ellenwood是名田徑運動員，今年會代表加拿大出戰東京奧運女子七項全能田徑項目。Georgia在2018年加拿大全國賽中勇奪七項全能冠軍。甜美火辣身材被網民封為「田徑仙氣女神」，與賽場上強悍的形象超強反差，在Instagram上狂吸41萬粉絲，是本屆奧運受矚目的女神級運動員之一。

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同場加映：7位90後香港美女運動員 羽毛球精靈林芷煖、跳高女神楊文蔚

有連登網民發文《一人n個靚女職業運動員》，更指「唔知點解職業運動員同靚女經常扯唔上關係」，其實香港本身已經有不少美女職業運動員。除了大家熟知的歐鎧淳、楊文蔚之外，更有世界第一的重劍手、花樣滑冰高手，以及香港羽毛球殘奧代表，而且她們都只是90後！

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同場加映：東京奧運選手村內部環境曝光！特製紙皮床、金色廁所被讚歷年最棒

延期一年的東京奧運將會在今年7月23日正式開幕，供運動員住宿的選手村亦已經落成，並已開放內部環境讓傳媒參觀。如早前的設計圖一樣，選手村內有21棟宿舍，供1.8萬名運動員及教練居住，另外還有不少設施。

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