東京奧運2020已經開幕超過一星期，不少賽事已經結束，各地的選手團都陸續回國。香港今屆於劍擊、游泳等項目都有出色的表現，而韓國則於射箭奪得4面金牌，其中20歲的女選手安山更奪得3面金牌。不過，這名女英雄卻因為一頭短髮，而被部分韓國網民指為「厭男族」、「女性主義者」，甚至要求大會取消她的獎牌。



一人奪3金破韓國紀錄

2001年出生的安山，現年20歲，是韓國射箭國家隊的選手之一。今年，她於東京奧運上的表現十分出色，在男女混合賽、女子團體賽、及女子個人賽，合共為韓國奪得3面金牌，成為韓國史上第一位在奧運奪得3金的選手。

安山（右）與另一名「射箭神童」17歲的金在德（左）在男女混合賽中奪得金牌。／YONHAP NEWS圖片

因短髮被韓網指是「厭男族」

不過，在安山為韓國爭光之際，卻因為髮型而受到一班「厭女」網民質疑。他們在論壇上發帖質疑安山是「厭男族」、「女權主義者」，全因安山是讀女子大學，加上是短髮，集合了所有女權主義者的條件。在爭議爆發的初期，安山本人曾經在IG上回應一名網民的提問。該網民問她為甚麼會剪短髮，她以「因為覺得舒服～」回應，卻度被部分網民指責「無禮貌」、「無誠意」。在奧運舉行期間，安山亦表示「一律不會回答關於女權爭議的問題」。

安山一句霸氣回應網民：「因為短髮舒服～」

過往曾用厭男詞語

安山短髮爭議越鬧越大。「厭女」網民繼續翻找安山是厭男族的證據，發現她曾經在過往使用「오조오억」（「五兆五億」的意思，有指是女權形容男士精子多的用字）、「웅앵웅」（「唧唧歪歪」的意思）、「얼레벌레」（「隨隨便便」的意思）。這些詞語都被視為是女權主義者的用語。

安山曾經在IG上使用被視為是厭男用語的字

政界、演藝界發聲撐安山

一個為韓國奪下3面金牌的運動員，原本應該十分值得被國民讚揚。不過，安山卻只因為剪了一頭短髮而無辜成為了箭靶。不少政界人士和韓星都有發聲應援她，包括韓國總統文在寅、女演員具惠善等。

▼ ▼ ▼ 點擊圖片查看曾聲援安山名人▼ ▼ ▼

+ 3

心理學家發起「短髮運動」聲援

心理學家韓智英（譯音）在7月25日於Twitter上發起「女性_短髮_運動」，堝過6000名來自世界各地的女性網民紛紛將自己短髮的照片上載Twitter、Instagram等社交網站參與活動，聲援安山。除此之外，網民亦發起「守護安山」運動，要求大韓射箭協會「不要讓安山道歉」、「不要給予任何回應」。

+ 1

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

【同場加映1】9位韓國男鮮肉運動員

除了認真觀看賽事之外，相信不少人都會趁機看看運動場上的俊男美女。讓《Opener》與大家看看9個來自韓國代表團的帥哥選手，其中足球界的鄭勝元更被譽為「足球界臉蛋天才」！

+ 30

【同場加映2】韓國選手零死角證件相靚絕全場

近日，一名日本網民就在Twitter上表示，每次看到有韓國選手出場的時候，都會被他們的證件相吸引著。於是，他將其他國家選手的證件照和韓國選手的比較，發覺韓國選手的照片「質素真的高很多」。《Opener》與大家對比一下香港、韓國、日本選手的證件照！

▼ ▼ ▼ 韓選手證件照▼ ▼ ▼

+ 8

▼ ▼ ▼ 日選手證件照▼ ▼ ▼

+ 3

點擊原文查看香港選手證件照：【東京奧運｜韓國選手零死角證件相靚絕全場 日本網民：媲美廣告】