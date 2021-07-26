延期1年的「東京奧運2020」終於在7月23日正式開幕。今年的開幕典禮不設現場觀眾，場面明顯比以往冷清，世界各地的人都只能透過電視直播一同見證這場盛事。不過，韓國MBC電視台卻於不同國家代表隊進場時，以「mean到核爆」的形式介紹，例如在烏克蘭隊出場時配圖竟用了切爾諾貝爾桃災難的照片。事件傳開後，韓國受盡全世界的指責，不少韓國網民都批評MBC「丟盡國家的臉」。《Opener》搜集當中最離譜的14個介紹，原來製作組這樣做是有特別原因！



【1】烏克蘭放切爾諾貝爾相片

在烏克蘭進場時，MBC其中一張配圖用了「切爾諾貝爾核災難」的圖片。相信大家都知道，切爾諾貝爾是史上最嚴重的核電事故，雖然在1986年發生，但到目前為止仍然在影響烏克蘭。一名在韓國綜藝界活躍的俄羅斯人伊利亞·別利亞科夫在Twitter上恨批MBC說：「在韓國進場時怎麼不放世越號的照片」。

【2】薩爾瓦多用比特幣照片

在薩爾瓦多進場時，MBC放了比特幣（bitcoin）的照片。雖然比特幣是一種虛擬貨幣，但薩爾瓦多近日卻將它定為法定貨幣。

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道歉後再引爭議

在受盡各國批評後，MBC已出道歉聲明。不過，他們似乎並未有吸取足夠教訓，日前又再犯下侮辱其他國家的錯失。在7月25日，韓國與羅馬尼亞進行男子足球B組的比賽，韓國以1:0勝出。不過，其實該球是由羅馬尼亞選手拉茲凡·馬林射的「烏龍球」。事後，MBC在報道賽事時，以「多謝你，馬林」為標題，再度被批評不尊重他國。

在報道賽事時，MBC以「多謝你馬林」為標題

是不小心還是人禍？

根據韓媒《HANKYUNG》的報道，MBC在今年1月將體育節目的轉播權和製作權移交給MBC PLUS（MBC的子公司），不少金牌的體育主持和製作組都被調到新的工作環境。不過，據悉子公司的經營組卻要求「縮減經費」，將部分被調到子公司的員工辭退，令幕後製作的人手嚴重不足。有指，這次的事件是員工對公司削減經費感到不滿的抗議。

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同場加映1：88年漢城奧運「聖火燒白鴿」惹眾怒

1988年的漢城（現稱首爾）奧運開幕禮，在1988年9月17日舉行。在典禮上，大會釋放飼養了4年的2400隻白鴿，寓意世界和平。不過，有部分白鴿被釋放後停留在聖火台上，直至聖火燃點的一刻都沒有離開。

不過，近年來不少人翻查當時的影片，從多個角度分析，發現其實不少停留在聖火台上的白鴿，在燃點聖火之後，都已經及時走避。

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【同場加映2】9位韓國男鮮肉運動員

除了認真觀看賽事之外，相信不少人都會趁機看看運動場上的俊男美女。讓《Opener》與大家看看9個來自韓國代表團的帥哥選手，其中足球界的鄭勝元更被譽為「足球界臉蛋天才」！

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