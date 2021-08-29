【MIRROR/姜濤/盧瀚霆/AnsonLo/鏡仔/鏡粉】Anson Lo、姜濤成為新一代的年輕偶像，唱跳形象既賣歌藝舞藝更賣樣。姜糖、神徒眼中兩人顏值爆燈，不過靚仔從來無標準，有網民指自己有一套分析面相的「科學根據」，可以準確分辨出誰是靚仔，不過其他網民名FANS似乎不賣帳，對他群起攻之。



連登仔「超級撒亞貓」早前發文，指「好多人唔識分靚仔同樣衰，我今日用學術角度分析眾多男星輪廓」，更邀請一眾網民「參戰」，貼出其他男星的相片，讓他分析分析，雖然以負評居多，不過一眾網民仍樂此不疲，當紅偶像MIRROR更成為檢驗對象。

Anson Lo、姜濤靚唔靚仔？

樓主對教主Anson Lo的評價是：「唇厚，鼻大，臉型中間位太長，老鼠眼，整體來講成隻老鼠咁。」引來大量負評。除了新生代偶像Anson Lo、姜濤，公認靚仔莫竣名之外，亦有不少電影明星如周星馳、梁朝偉都難「分析師」魔爪。亦有網民指名要求樓主分析陳冠希，樓主直言陳冠希「個鼻好精緻，鼻頭又尖又細，頂級靚仔往往輪廓好精細，陳冠希比例係幾乎完美，算係亞洲史上少數幾個最靚仔。」大家又認唔認同？

👇👇👇按圖看網民「犯眾憎」式點評👇👇👇

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同場加映：大叔的愛｜黃德斌著婚紗變筋肉新娘 8個猛男婚紗造型衝擊眼球

《大叔的愛》反攻日本！劇中黃德斌及Edan呂爵安的婚紗造型猛攻衝擊網民眼球，強大的反差後勁十足。不過這不是第一次有猛男著婚紗，過去也有多位帥氣、大隻，成熟型男演員都著過婚紗，效果爆燈。

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