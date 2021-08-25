高海寧及李佳芯，分別在TVB劇集《七公主》及《智能愛人》不約而同地COSPLAY（角色扮演）美少女戰士，令觀眾大飽眼福。有網民開始討論過去COSPLAY過美少女戰士的名人，到底哪個COS得最靚？本來大家各有觀點，直到一個人出現...



不少圈中藝人都喜歡COSPLAY，不過在劇中攞正牌COSPLAY，而且是扮演90後的集體回憶之一美少女戰士，就十分少見。今次由兩大女神高海寧及李佳芯，穿上代表性水手服，賓在十分吸睛。除了她們之外，麥明詩、MK港姐馮盈盈、短髮女神蘇皓兒等，都扮過美少女戰士，各有特色。

高海寧在TVB劇集《七公主》中COSPLAY美少女戰士。（《七公主》劇照）

網民亦開始討論，到底哪一個名人COSPLAY得最好睇？更紛紛貼出不同相片「拉票」，直到有人貼出了一張神級COSPLAY之後，大家一致認同，這個人的扮演最有FEEL，你猜得到是誰嗎？

👇👇👇按圖看10個名人COSPLAY美少女戰士👇👇👇

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看完之後，是否覺得網民的口味都出奇地十分一致呢？抑或你有其他更「驚喜」的提名？留言跟大家分享一下吧！

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《大叔的愛》反攻日本！劇中黃德斌及Edan呂爵安的婚紗造型猛攻衝擊網民眼球，強大的反差後勁十足。不過這不是第一次有猛男著婚紗，過去也有多位帥氣、大隻，成熟型男演員都著過婚紗，效果爆燈。

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