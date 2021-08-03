東京奧運各個項目陸續舉行，其中男子跳高決賽已於8月1日完賽，金牌同時由卡塔爾的巴爾希姆及意大利的坦貝爾奪得。除了這項歷史性的「分金」瞬間外，韓國國民同時為最終成績排第四的韓國選手禹相赫高興，因為他刷新了韓國跳高紀錄。禹相赫面對逆境，一次又一次重新站起，也令他得到韓國人民掌聲。



禹相赫

1996年出生禹相赫，現年25歲，出身韓國大田市。雖然身高188cm，但對於跳高選手而言，算是「矮細」。曾於2018年亞運會拿過銀牌、2017年在亞洲田徑錦標賽拿過金牌的他，今年再出戰東京奧運，並於決賽出跳出2.35米成績，刷新韓國紀錄。雖然最終只能拿下第四名，但他已經成為韓國人心目中的英雄。

綜合韓國傳媒報道，禹相赫創出佳績，背後付出了許多努力。《Opener》與大家看看關於禹相赫的6個經歷。原來他差點就錯過今次的東京奧運！▼▼▼點擊圖片查看▼▼▼

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【同場加映2】韓國選手零死角證件相靚絕全場

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▼ ▼ ▼ 韓選手證件照▼ ▼ ▼

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▼ ▼ ▼ 日選手證件照▼ ▼ ▼

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