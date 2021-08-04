東京奧運2020賽事繼續舉行。於上屆奧運中取得金牌的中國女排隊，今年於分組賽已止步，表現令人大跌眼鏡。相反，賽前被視為「弱體」的韓國隊，在隊長金軟景的帶領下，戰勝土耳其、日本等隊伍，成為今屆唯一一隊殺入四強的亞洲國家。現年33歲的金軟景，是韓國著名的排球員，曾經拿下多場國際賽事的MVP（最有價值球員），更被日本媒體稱讚為「排球女帝」。到底，金軟景的實力有多強？《Opener》帶大家認識一下這位韓國排球一姐！



1988年出生的金軟景，現年33歲，身高1.92米，是韓國的職業排球員，現效力於仁川興國生命。她從小學四年級就開始接觸排球，但初期因為不夠高而未能被選為自由球員，直至高中時期才正式成為主攻手。之後，她於2005年加入仁川興國生命，正式開始她的體育生涯。之後，她更成為韓國首位「旅外選手」，曾效力日本、中國、土耳其等國的排球隊。

金軟景／한국경제圖片

2020年，金軟景因受傷而從土耳其回到韓國，初期仍然積極希望能繼續當旅外選手，可惜因為疫情的關係令她的計劃泡湯。於是，她重新回到韓國仁川興國生命隊，今年亦代表韓國出戰東奧女排賽。她坦言，這次將會是她最後一屆參加的奧運，出發前表示「十分希望能替韓國拿到獎牌」。

金軟景／news1圖片

不負眾望所歸，在金軟景的帶領下，韓國隊成功於東奧賽事中晉身四強。雖然日本於分組賽中敗給韓國，但仍然有不少日本媒體大讚金軟景實力非凡，更稱她為「排球女帝」。到底金軟景有多厲害？

▼▼▼點擊圖片查看金軟景6大威水史▼▼▼

+ 9

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

【同場加映1】9位韓國男鮮肉運動員

除了認真觀看賽事之外，相信不少人都會趁機看看運動場上的俊男美女。讓《Opener》與大家看看9個來自韓國代表團的帥哥選手，其中足球界的鄭勝元更被譽為「足球界臉蛋天才」！

+ 30

【同場加映2】韓國選手零死角證件相靚絕全場

近日，一名日本網民就在Twitter上表示，每次看到有韓國選手出場的時候，都會被他們的證件相吸引著。於是，他將其他國家選手的證件照和韓國選手的比較，發覺韓國選手的照片「質素真的高很多」。《Opener》與大家對比一下香港、韓國、日本選手的證件照！

▼ ▼ ▼ 韓選手證件照▼ ▼ ▼

+ 8

▼ ▼ ▼ 日選手證件照▼ ▼ ▼

+ 3

點擊原文查看香港選手證件照：【東京奧運｜韓國選手零死角證件相靚絕全場 日本網民：媲美廣告】