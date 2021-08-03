【東京奧運／郭婞淳／李智凱／黃筱雯】東京奧運除了香港取得佳績外，台灣同樣拼出好成績。舉重女神郭婞淳、鞍馬王子李智凱、刺青女拳王黃筱雯等3位運動員更成為台灣人新寵兒，除了因為好成績，也因為他們自童年起歷盡艱辛。



（台灣教育部體育署圖片）

黃筱雯在東京奧運拳擊女子51公斤賽事中，順利晉級4強，根據奧運拳擊賽制，兩場4強賽的勝方可晉級到金牌戰，兩場中被擊敗的選手則並列第3，直接獲得各一面銅牌，所以黃筱雯已確定保底會有銅牌。

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這位「刺青女拳王」的童年異常艱苦，她曾於接受台媒訪問時透露，父母在她一歲時離婚，而父親更因吸毒三度入獄，為照顧年幼的她，祖父要晚上揸的士幫補家計，讓她變得非常自卑，幸好接觸到拳擊，並尋回人生方向。

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同場加映：東京奧運張家朗獲750萬、菲國選手有樓有地 金牌得主待遇大比併

【東京奧運2020／劍擊／張家朗 / 金牌 】東京奧運賽事進行得如火如荼，時隔25年後香港再有金牌入手，香港男子花劍代表張家朗為香港奪得今屆奧運首面金牌，全港興奮。同為奧運金牌得主，但不同地區各位選手的待遇大不同，到底哪個地區的金牌運動員獎金是最高呢？

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同場加映：東京奧運｜6個選手小迷信 Tom Daley必帶公仔、伍家朗球袋要咁擺

雖說專業運動員比賽，比的不只是選手們的實力，有時候亦有些少運氣成份。體壇中不少運動員，都會歸納出一套自我心理暗示的小怪癖來求取運氣。透過重複同樣的事情和動作帶來安全感，讓自己在賽場上感到一切都如平日般順利，為運動員帶來信心和心境上的平靜。如剛在東京奧運男子雙人10米高台跳水中勇奪金牌的「英國跳水王子」Tom Daley 曾在訪問中表示，從小每次比賽都必定會帶一隻象徵幸運的馬騮公仔（Lucky Monkey）並放在池邊，比賽時看到會倍感安心。

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同場加映：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 有一項可以全香港人參與！

東京奧運正式揭幕，今屆新增的項目之一滑板，日前舉行男女街式賽事，精彩賽事引起不少觀眾關注。其實在每屆奧運會中，主辧國都有權推薦各運動項目予國際奧委會，以新增競賽項目。近日就有連登網民發起討論，熱議究竟有甚麼運動應該成為奧運之列，卻偏偏沒有？

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