東京奧運正進行得如火如荼，除了賽事矚目之外，原來場外一樣精彩。早前，連續兩屆奪得奧運男單金牌的英國網球名將梅利（Andy Murray），在個人社交平台上晒出自己今屆收集到的奧運襟章。其實，早在第一屆現代奧運會出現時，各國的參賽選手、記者及觀眾等，就已經開始交換襟章這項傳統。



（IG / @andymurray）

奧運交換襟章的傳統已經超過120年歷史，最初的奧運襟章是由紙和緞帶製成，用以分辨各國選手、裁判及工作人員身份，其後為方便攜帶才改為扣針設計。至今已演變成每個國家代表團及各地媒體，都會製作一盒盒的襟章在奧運時與各國朋友交換。選手們之間交換奧運襟章，已成為拉近彼此距離，相互交流的途徑。但原來交換襟章都有規矩，Buzz Feed記者採訪2018里約奧運時，影下一則交換襟章禮儀，除了不能涉及金錢交易外，交換的襟章只能是奧運（國家隊、傳媒、工作人員）及指定贊助商的襟章。

BuzzFeed截圖

雖然今年因為疫情，所有奧運賽事不允許觀眾入場。但選手村內仍有不少選手、工作人員及記者繼續這項奧運場外傳統，亦有日本襟章收藏者在選手村及新聞中心外，與各國奧運參與者交換襟章。

Twitter / @CRodriguezKXAN

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同場加映：東京奧運張家朗獲750萬、菲國選手有樓有地 金牌得主待遇大比併

【東京奧運2020／劍擊／張家朗 / 金牌 】東京奧運賽事進行得如火如荼，時隔25年後香港再有金牌入手，香港男子花劍代表張家朗為香港奪得今屆奧運首面金牌，全港興奮。同為奧運金牌得主，但不同地區各位選手的待遇大不同，到底哪個地區的金牌運動員獎金是最高呢？

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雖說專業運動員比賽，比的不只是選手們的實力，有時候亦有些少運氣成份。體壇中不少運動員，都會歸納出一套自我心理暗示的小怪癖來求取運氣。透過重複同樣的事情和動作帶來安全感，讓自己在賽場上感到一切都如平日般順利，為運動員帶來信心和心境上的平靜。如剛在東京奧運男子雙人10米高台跳水中勇奪金牌的「英國跳水王子」Tom Daley 曾在訪問中表示，從小每次比賽都必定會帶一隻象徵幸運的馬騮公仔（Lucky Monkey）並放在池邊，比賽時看到會倍感安心。

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